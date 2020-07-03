Голова Національного банку України Яків Смолій, виступаючи у Верховній Раді, зазначив, що на НБУ здійснюється систематичний політичний тиск для прийняття економічно необґрунтованих рішень.

Таку заяву він зробив, виступаючи з трибуни ВР, повідомляє кореспондент #Букв.

“Я прийняв важке, але необхідне рішення піти у відставку, оскільки протягом тривалого часу на Національний банк здійснюється систематичний політичний тиск. Тиск з метою прийняття рішень, які не є економічно обґрунтованими. Які фокусуються на короткострокових простих перемогах і можуть дорого коштувати українській економіці і українцям у більш тривалій перспективі”, – наголосив Смолій.

Він назвав НБУ щитом для стабільності фінансової системи і розповів, в чому полягав тиск на відомство.

“Як голова НБУ я більше двох років стою на сторожі інституційної спроможності Центробанку. Разом із членами правління ми є щитом, який захищає нашу аполітичну інституцію від впливів політикуму. І цей щит протягом останнього року постійно намагаються зламати. Тиск через суди, проплачені мітинги на Інститутській і під будинками членів правління. Інформаційні атаки, побудовані на маніпуляціях і брехні. Необґрунтовані політичні оцінки політики НБУ і безпосередньо моєї діяльності як голови інституту. Використання ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституту. Все це елементи одного ланцюга”, – зазначив Смолій.

Він додав, що все перераховане вище ускладнює ефективну роботу НБУ тому, що “Національний банк не острів”.

“В реальності ми не працюємо в ізоляції. Так само, як і економіка та фінансові ринки”, – заявив Смолій.

Він наголосив, що “тиск – це антонім ефективного діалогу”.

“Розмова, при якій один говорить професійно про економіку і фінанси, а інший лише чує свої політичні інтереси, приречений на поразку”, – повідомив він.

При цьому Смолій запевнив, що його відставка не означає, що вдалося зламати незалежність НБУ.

“Чи означає моя відставка, що вдалося зламати незалежність НБУ? Ні. Це протест, сигнал, попередження. Це червона лінія. Своєю відставкою я хочу застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи Центрального банку України“, – сказав голова НБУ.

Він уточнив, що команда правління Нацбанку “і кілька тисяч висококласних професіоналів” залишаються працювати в НБУ, “щоб зберегти макроекономічну і фінансову стабільність”.

“Але вкрай важливо, щоб їхній роботі припинили заважати. Щоб президент, Уряд і політики нарешті налагодили ефективну взаємодію з Центральним банком. НБУ може ще багато чого зробити, якщо йому не заважатимуть”, – зазначив Смолій.

Крім того, він перерахував досягнення за час свого перебування на чолі НБУ: стримування інфляції, цінова стабільність, облікова ставка вперше в історії незалежної України знижена до 6%, зростання міжнародних резервів і багато іншого.