Про це стало відомо зі змін в декларації, які Андрій Єрмак вніс 20 березня в Єдиний державний реєстр декларацій.

Так, згідно зі змінами в реєстрі, Андрій Єрмак придбав автомобіль Mercedes-Benz, 2019 року випуску.

Як уточнює Інтерфакс-Україна, Єрмак також оплатив послуги при придбанні автомобіля 106 тыс. 752 грн и 123 тыс. 865 грн. і збір на придбання права власності.

Покупка обійшлася голові ОП в 3,2 мільйона гривень.