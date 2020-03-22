Про це стало відомо зі змін в декларації, які Андрій Єрмак вніс 20 березня в Єдиний державний реєстр декларацій.
Так, згідно зі змінами в реєстрі, Андрій Єрмак придбав автомобіль Mercedes-Benz, 2019 року випуску.
Як уточнює Інтерфакс-Україна, Єрмак також оплатив послуги при придбанні автомобіля 106 тыс. 752 грн и 123 тыс. 865 грн. і збір на придбання права власності.
Покупка обійшлася голові ОП в 3,2 мільйона гривень.
- Заможні росіяни скупавують апарати ШВЛ.
- В США на фоні коронавірсу виросли продажі зброї.
- Колишній президент “Реал Мадриду” помер від коронавіруса.