Декларація опублікована на сайті Національного агентства по запобіганню корупції.

Так, у Єрмака є квартира площею 107,8 кв. метрів, але не вказується в якому місті. Є також автомобіль Toyota Camry, придбаний у 2015 році.

Єрмак володіє рядом корпоративних прав і трьома державними цінними паперами вартістю 1 тис. гривень.

Рівень доходів за 2019 рік склав 254 959 грн – це дохід від підприємницької діяльності, зарплати в ТОВ “Міжнародна юридична компанія”, зарплати за основним місцем роботи в АТ “Міжнародна юридична компанія”, гонорари в “Медійної групі європейського партнерства” і дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав.

Андрій Єрмак також задекларував частини корпоративних прав в дев’яти компаніях, в тому числі: 100 % в ТОВ “ЕР ПІ АЙ”, 99 % в ТОВ “Гарнет Інтернешнл Медіа груп”, 10% в ЗАТ “Інтерпромфінанс-Україна” і по 50 % в ТОВ “Міжнародна юридична компанія”, “Міжнародна фармацевтична група” і “Інтерпромфінанс-Безпека”.

Єрмаку належать 60 % прав в адвокатському об’єднанні “Міжнародна юридична компанія”, 33,33 % в ТОВ “АМА ВІЖН” і 0,01 % – у ТОВ “Виссон Юкрейн Технолоджіс”. Голова Офісу Зеленського є кінцевим власником всіх цих компаній.

Єрмак тримає готівку в сумі 347 тис. доларів, 50 тис. євро, а також 26 803 і 609 грн – на банківських рахунках. На Єрмака оформлений кредит в розмірі 1 262 500 грн. А ще він позичив третім особам 1 380 660 грн. Крім того, ТОВ “Гарнет Інтернешнл Медіа Груп” заборгувало Єрмаку 3 334 218 та 4,98 млн гривень.