Про це написав на своїй сторінці в Facebook нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос.

За твердженням народного депутата, Козлов “не має практики в кримінально-процесуальному законодавстві”. Він може зайняти посаду заступника голови ДБР.

“Єрмак хоче завести на заступника ДБР одіозного Ігоря Козлова, першого заступника військового прокурора Західного регіону. Про нього говорять, що він халуй і хабарник. Загалом, те що треба Єрмаку. До того ж, Козлов не має практики в кримінально-процесуальному законодавстві, але хіба професіоналізм взагалі має значення?” – написав нардеп.

Лерос також прокоментував призначення нинішнього генпрокурора Ірини Венедіктової в.о. директора ДБР.

“Коли Венедіктова йшла на директора ДБР, вона ставила умову, що йде не на кілька місяців, а надовго. Тому коли пішла на позицію в.о. директора, була впевнена, що виграє конкурс. В її випадку, це можливо тільки, якщо конкурс був би сфальсифікований. Ми пам’ятаємо, як вона провалює тести, коли все по-справжньому”, – зазначив депутат.

За даними Лероса, після призначення Венедіктової генпрокурором на посаду директора ДБР обговорювалася кандидатура нардепа від “Слуги народу” Сергія Іонушаса. Але, згідно з останніми даними, він може претендувати на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Підсумовуючи все вищезазначене, Лерос висловив думку, що Єрмак зараз намагається замінити всіх силовиків у країні.

“Взагалі, дивна практика, коли директора ДБР обирають в Офісі президента, а не на конкурсі. Це стосується абсолютно всіх високих державних посад. Єрмак намагається замінити всіх силовиків, тоді його корупційне ОЗУ буде повністю укомплектовано. Зараз дуже важливо стежити за майбутнім конкурсом на керівника САП, куди Офіс точно буде ставити ручного і слухняного. Ця людина стане цербером для Ситника (голови НАБУ Артема Ситника, – ред.), якого після траншу МВФ будуть восени намагатися звільнити”, – написав нардеп.

Згідно з даними на сайті військової прокуратури Західного регіону, Ігор Козлов – генерал-майор юстиції.

Він працював на посадах: старшого слідчого прокуратури в Чернівцях; начальника відділу прокуратури Чернівецької області; прокурора управління, старшого слідчого та заступника начальника управління Генеральної прокуратури України.

Також Козлов був керівником управління з питань помилування Адміністрації президента України (при Вікторі Януковичі).

У червні 2017 року Козлов був призначений заступником військового прокурора Західного регіону України. З травня 2018 року він перший заступник військового прокурора Західного регіону.