Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

Єрмак звернув увагу на те, що скандальні “плівки” з’явилися в неділю, “за день до розгляду в Парламенті дуже важливих питань”.

“Ви бачили, що там (у Верховній Раді, – ред.) відбувалося. Ви розумієте, хто як діяв, хто робив все, щоб цього не сталося, робив все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, щоб Україна ніколи не прийняла дуже важливих для неї законів”, – заявив голова ОПУ.

Єрмак також висловив думку, що у народного депутата Гео Лероса (“Слуга народу”) був особистий мотив для публікації “плівок”, і він став “інструментом для боротьби з українською владою”. За словами очільника ОПУ, нардеп нібито лобіював призначення певної людини на посаду заступника міністра, а Єрмак це рішення заблокував.

“Цей пан, який називає себе Гео Лерос… Я вважаю, що він є інструментом, який використовують люди, котрі борються не тільки зі мною, але і з українською владою, командою президента. Я зупинив спробу цього пана обманним шляхом призначити на посаду заступника міністра в одному з міністерств людину з попередньої влади, яка працювала в Київській держадміністрації. Спочатку цю людину нам пропонували призначити в КМДА, потім ця людина з’явилася в останньому рішенні Кабінету Міністрів пана Гончарука (колишнього прем’єра Олексія Гончарука, – ред.). Я зупинив це, і, безумовно, у пана Лероса після цього до мене відповідне ставлення”, – вважає Єрмак.

Він уточнив, що направив заяви в правоохоронні органи (Держбюро розслідувань, Службу безпеки) за фактом публікації “плівок”.

“Як законослухняна людина, керівник ОПУ я звернувся до правоохоронних органів із заявою. Ці заяви зареєстровані в ДБР, Службі безпеки. Також я знаю, що справа відкрита Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою… Я вважаю, що ці органи проведуть повне, об’єктивне, відкрите для суспільства розслідування всіх фактів, які пов’язані з цими плівками: хто це робив, на чиє замовлення, що там на цих плівках”, – зазначив Єрмак.

Він запевнив, що влада “жодним чином не буде на це впливати”.

“Чому я звернувся до СБУ і ДБР? Тому що я вважаю, що це спланована акція, операція. Якщо ви простежите, як це відбувається, – вони працюють як за методичкою. Я вважаю, що сьогодні посада голови ОПУ – це питання національної безпеки” , – наголосив Єрмак.

Він додав, що виступає “за повне розслідування кожного факту”, пов’язаного з “плівками”.

“Повірте, це не буде як з Гончаруком (йдеться про “плівки Гончарука”, – ред.)”, – заявив очільник Офісу президента.

Раніше народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.

У Мережу також потрапив відеозапис, як нібито Денис Єрмак інструктує команду після отримання траншу за призначення на держпосаду.