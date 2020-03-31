Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.
Єрмак звернув увагу на те, що скандальні “плівки” з’явилися в неділю, “за день до розгляду в Парламенті дуже важливих питань”.
“Ви бачили, що там (у Верховній Раді, – ред.) відбувалося. Ви розумієте, хто як діяв, хто робив все, щоб цього не сталося, робив все, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, щоб Україна ніколи не прийняла дуже важливих для неї законів”, – заявив голова ОПУ.
Єрмак також висловив думку, що у народного депутата Гео Лероса (“Слуга народу”) був особистий мотив для публікації “плівок”, і він став “інструментом для боротьби з українською владою”. За словами очільника ОПУ, нардеп нібито лобіював призначення певної людини на посаду заступника міністра, а Єрмак це рішення заблокував.
“Цей пан, який називає себе Гео Лерос… Я вважаю, що він є інструментом, який використовують люди, котрі борються не тільки зі мною, але і з українською владою, командою президента. Я зупинив спробу цього пана обманним шляхом призначити на посаду заступника міністра в одному з міністерств людину з попередньої влади, яка працювала в Київській держадміністрації. Спочатку цю людину нам пропонували призначити в КМДА, потім ця людина з’явилася в останньому рішенні Кабінету Міністрів пана Гончарука (колишнього прем’єра Олексія Гончарука, – ред.). Я зупинив це, і, безумовно, у пана Лероса після цього до мене відповідне ставлення”, – вважає Єрмак.
Він уточнив, що направив заяви в правоохоронні органи (Держбюро розслідувань, Службу безпеки) за фактом публікації “плівок”.
“Як законослухняна людина, керівник ОПУ я звернувся до правоохоронних органів із заявою. Ці заяви зареєстровані в ДБР, Службі безпеки. Також я знаю, що справа відкрита Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою… Я вважаю, що ці органи проведуть повне, об’єктивне, відкрите для суспільства розслідування всіх фактів, які пов’язані з цими плівками: хто це робив, на чиє замовлення, що там на цих плівках”, – зазначив Єрмак.
Він запевнив, що влада “жодним чином не буде на це впливати”.
“Чому я звернувся до СБУ і ДБР? Тому що я вважаю, що це спланована акція, операція. Якщо ви простежите, як це відбувається, – вони працюють як за методичкою. Я вважаю, що сьогодні посада голови ОПУ – це питання національної безпеки” , – наголосив Єрмак.
Він додав, що виступає “за повне розслідування кожного факту”, пов’язаного з “плівками”.
“Повірте, це не буде як з Гончаруком (йдеться про “плівки Гончарука”, – ред.)”, – заявив очільник Офісу президента.
Онлайн-брифінг керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Онлайн-брифінг керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 31 березня 2020 р.
Раніше народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.
У Мережу також потрапив відеозапис, як нібито Денис Єрмак інструктує команду після отримання траншу за призначення на держпосаду.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в зв’язку з можливими корупційними діями брата глави ОП Зеленського Андре Єрмака – Дениса Єрмака.
- Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти народного депутата з фракції “Слуги народу” Гео Лероса через відеозаписи про нібито “торгівлю” державними посадами за участю брата глави ОП Дениса Єрмака.