Глава оргкомітету Олімпійських Ігор Тоширо Муто не виключає скасування змагань в останній момент, оскільки все більше спортсменів дають позитивний результат тестів на COVID-19, а основні спонсори відмовилися від планів бути присутніми на церемонії відкриття.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Відповідаючи на питання на пресконференції, чи може бути скасовано всесвітнє спортивне шоу, Тоширо Муто сказав, що при необхідності буде стежити за кількістю заражених і підтримувати зв’язок з іншими організаторами.

“Ми не можемо передбачити, що станеться з кількістю випадків зараженням коронавірусом. Тому ми продовжимо обговорення, якщо буде сплеск випадків зараження. Ми домовилися, що, виходячи з ситуації з коронавірусом, ми знову проведемо п’ятисторонні переговори. Наразі кількість може збільшуватися або зменшуватися, тому ми подумаємо про те, що нам робити, коли виникне така ситуація”, – сказав Муто.

Зазначається, що в Токіо зростає число випадків зараження COVID-19, й Ігри, відкладені в минулому році через пандемію, пройдуть без глядачів. У цьому місяці Японія вирішила, що учасники будуть змагатися на порожніх майданчиках, щоб мінімізувати ризики для здоров’я.

Організатори повідомили у вівторок, що в Японії було зареєстровано 67 випадків зараження COVID-19 серед осіб, акредитованих для участі в Іграх.

В Японії, чия програма вакцинації відстає від програми вакцинації більшості інших розвинених країн, зареєстровано понад 840 000 випадків зараження і 15 055 смертей, а в місті-організаторі Ігор Токіо спостерігається новий сплеск – у вівторок було зареєстровано 1387 випадків.