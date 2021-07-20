Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Відповідаючи на питання на пресконференції, чи може бути скасовано всесвітнє спортивне шоу, Тоширо Муто сказав, що при необхідності буде стежити за кількістю заражених і підтримувати зв’язок з іншими організаторами.
“Ми не можемо передбачити, що станеться з кількістю випадків зараженням коронавірусом. Тому ми продовжимо обговорення, якщо буде сплеск випадків зараження. Ми домовилися, що, виходячи з ситуації з коронавірусом, ми знову проведемо п’ятисторонні переговори. Наразі кількість може збільшуватися або зменшуватися, тому ми подумаємо про те, що нам робити, коли виникне така ситуація”, – сказав Муто.
Зазначається, що в Токіо зростає число випадків зараження COVID-19, й Ігри, відкладені в минулому році через пандемію, пройдуть без глядачів. У цьому місяці Японія вирішила, що учасники будуть змагатися на порожніх майданчиках, щоб мінімізувати ризики для здоров’я.
Організатори повідомили у вівторок, що в Японії було зареєстровано 67 випадків зараження COVID-19 серед осіб, акредитованих для участі в Іграх.
В Японії, чия програма вакцинації відстає від програми вакцинації більшості інших розвинених країн, зареєстровано понад 840 000 випадків зараження і 15 055 смертей, а в місті-організаторі Ігор Токіо спостерігається новий сплеск – у вівторок було зареєстровано 1387 випадків.
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