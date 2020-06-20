Кіра Рудик поскаржилася на низьку зарплату народного депутата. За роботу в Парламенті вона отримує 35 тисяч гривень на місяць.

Про це нардеп розповіла в інтерв’ю в програмі “Перехресний допит” на 24 каналі.

Вона зазначила, що їй реально не вистачає депутатської зарплати для життя. При цьому, у неї є “фінансова подушка”, якою вона зараз користується.

Також Рудик розповіла, що в “Голосі” всі депутати мають “фінансову подушку” або додаткові доплати.

“Ми розуміємо, що після місцевих виборів нам потрібно буде щось придумати. Або ініціювати питання про підвищення зарплат або спробувати допомогти тим людям, у яких є така потреба, влаштуватися на викладацьку діяльність. Тобто отримувати доплати. Нам тоді треба буде з них зняти певну роботу щодо роботи у фракції, щоб вони могли заробити собі на життя”, – сказала Рудик.

На відео з 51 хвилини

Рудик відзначила, що важко сказати, якою має бути зарплата депутата, однак, вона повинна покривати всі потреби.