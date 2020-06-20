Про це нардеп розповіла в інтерв’ю в програмі “Перехресний допит” на 24 каналі.
Вона зазначила, що їй реально не вистачає депутатської зарплати для життя. При цьому, у неї є “фінансова подушка”, якою вона зараз користується.
Також Рудик розповіла, що в “Голосі” всі депутати мають “фінансову подушку” або додаткові доплати.
“Ми розуміємо, що після місцевих виборів нам потрібно буде щось придумати. Або ініціювати питання про підвищення зарплат або спробувати допомогти тим людям, у яких є така потреба, влаштуватися на викладацьку діяльність. Тобто отримувати доплати. Нам тоді треба буде з них зняти певну роботу щодо роботи у фракції, щоб вони могли заробити собі на життя”, – сказала Рудик.
На відео з 51 хвилини
Рудик відзначила, що важко сказати, якою має бути зарплата депутата, однак, вона повинна покривати всі потреби.
- 11 березня повідомлялося, що Святослав Вакарчук залишив пост керівника партії “Голос”. Партію очолила депутат Кіра Рудик.