Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.
Єпіфаній зазначив, що дійсно коронавірус став великою загрозою не тільки для фізичного здоров’я людей, але також викликав багато духовних складнощів для людства.
“Вони (духовні виклики, – ред.) для нас більш небезпечні, оскільки вражають не тіло, а душу”, – заявив Єпіфаній.
Священнослужитель закликав українців бути уважним до свого здоров’я та здоров’я близьких, а також ні в якому разі не нехтувати введеними правилами поведінками в період пандемії, виконувати рекомендації представників сфери охорони здоров’я.
При цьому він зробив акцент на тому, що не варто піддаватися паніці, страху і тривозі, оскільки під їх впливом людина здатна втратити контроль і приймати необдумані і нераціональні рішення.
“Також ми не можемо осуджувати людей, які захворіли через коронавірус. Маємо молитися за їхнє одужання і за здоров’я лікарів, які продовжують виконувати свою роботу в складних обставинах”, – написав він.
Резюмуючи, Єпіфаній написав, що перед Україною дійсно складні випробування в сфері економіки та охорони здоров’я, але головний виклик – “чи залишимося ми людьми, які керуються цінностями добра, гідності, любові”.
Раніше повідомлялося, що кількість людей на Землі, які захворіли новим атиповим коронавірусом, перевищила 200 тисяч осіб. Минулої доби в Італії через коронавірус COVID-19 загинули майже 500 осіб. Більш ніж тисяча пацієнтів одужали.
- Нагадаємо, 17 березня в Україні було зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в країні зросла до 14. Також зафіксовано другий випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області. Від коронавируса COVID-19 за кордоном лікуються 12 громадян України. Ще понад 700 перебувають на карантині.
- З 12 березня по 3 квітня в країні введений карантин. Жорсткі заходи діють з 17 березня. Зупинені міжнародні пасажирські перевезення, а також перевезення між містами і областями країні. Міські перевезення можуть здійснюватися в режимі до 10 осіб в маршрутних таксі, тролейбусах. Масові зібрання також заборонені.