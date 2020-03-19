Предстоятель Православної церкви України, митрополит Єпіфаній закликав українців не панікувати через коронавірус, залишатися людяними і молитися про тих, хто захворіли.

Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.

Єпіфаній зазначив, що дійсно коронавірус став великою загрозою не тільки для фізичного здоров’я людей, але також викликав багато духовних складнощів для людства.

“Вони (духовні виклики, – ред.) для нас більш небезпечні, оскільки вражають не тіло, а душу”, – заявив Єпіфаній.

Священнослужитель закликав українців бути уважним до свого здоров’я та здоров’я близьких, а також ні в якому разі не нехтувати введеними правилами поведінками в період пандемії, виконувати рекомендації представників сфери охорони здоров’я.

При цьому він зробив акцент на тому, що не варто піддаватися паніці, страху і тривозі, оскільки під їх впливом людина здатна втратити контроль і приймати необдумані і нераціональні рішення.

“Також ми не можемо осуджувати людей, які захворіли через коронавірус. Маємо молитися за їхнє одужання і за здоров’я лікарів, які продовжують виконувати свою роботу в складних обставинах”, – написав він.

Резюмуючи, Єпіфаній написав, що перед Україною дійсно складні випробування в сфері економіки та охорони здоров’я, але головний виклик – “чи залишимося ми людьми, які керуються цінностями добра, гідності, любові”.

Раніше повідомлялося, що кількість людей на Землі, які захворіли новим атиповим коронавірусом, перевищила 200 тисяч осіб. Минулої доби в Італії через коронавірус COVID-19 загинули майже 500 осіб. Більш ніж тисяча пацієнтів одужали.