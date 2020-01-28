Про це повідомляє російське інформагентство “Інтерфакс”.

Закрите голосування по кандидатурі Толстого пройшло в два тури. Підсумки були оголошені в кінці пленарного засідання у вівторок.

У першому турі Толстой не набрав необхідної кількості голосів, які визначаються більшістю від облікового складу делегатів. У зв’язку з цим за процедурою ПАРЄ був оголошений другий тур голосування, де результати визначаються простою більшістю від числа присутніх в залі парламентаріїв.

У другому турі за обрання глави російської делегації віце-спікером ПАРЄ проголосували 132 делегата з 249, що беруть участь в засіданні ПАРЄ, а 117 делегатів висловилися проти кандидатури Толстого.

Член української делегації, народний депутат від “Голосу” Єлизавета Василенко на своїй сторінці в Facebook підтвердила, що Толстой став віце-президентом ПАРЄ.

“Віце-президент ПАРЄ від РФ став Петро Толстой. Тільки що проголосували. Росіянин, сьогодні на моніторинговому комітеті ПАРЄ заявляв, що в Україні громадянська війна і нелегітимна влада”, – написала вона.

Пропозиція провести по кандидатурі Толстого закрите голосування надійшла минулого понеділка від представника української делегації Марії Мезенцевої (партія “Слуга народу”). Вона заявила, що “риторика Толстого суперечить європейським цінностям”.

Решта 18 віце-голів ПАРЄ були затверджені відкритим голосуванням 27 січня.

Кандидатура Петра Толстого на пост віце-спікера ПАРЄ була раніше підтримана Радою Держдуми.

Зимова сесія ПАРЄ відкрилася в Страсбурзі 27 січня і триватиме до 31 січня.