Глава Ryanair раскритиковал двухнедельный карантин для авиапассажиров: это идиотизм

Об этом он сказал в программе BBC Radio, сообщает CNN.
Глава Ryanair обвинил правительство Бориса Джонсона в том, что оно принимает решения “по ходу дела”, когда речь идет о вероятности “завоза” коронавируса. По его словам, правило 14-дневного карантина для путешественников, прибывающих в Британию из-за рубежа, невозможно контролировать.
“Это идиотизм, и это не возможно реализовать”, – сказал О’Лири.
Он добавил, что “смешно думать”, что это правительство сможет придумать любой план, который будет одновременно строгим и реальным.
Исполнительный директор Ryanair говорит, что в Великобритании недостаточно полиции, чтобы проверять самоизоляцию.
“И что действительно беспокоит, так это то, что двухнедельная изоляция не имеет медицинского или научного обоснования”, – добавил он.
Он подчеркнул, что самое эффективное – это носить маски.
“Что нас беспокоит, так это то, что правительство Великобритании говорит о неэффективной и невозможной 14-дневной самоизоляции вместо того, чтобы позволить людям путешествовать в метро, поездах и самолетах в масках”, – пояснил О’лири.
Авиакомпании Ryanair из-за последствий пандемии придется сократить 3000 сотрудников. Представители авиаперевозчика уже предупредили, что 2021 год будет сложным. Часть работников сейчас находятся в неоплачиваемом отпуске, другим сократили зарплаты.
Ранее пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова заявила, что авиакомпании, которые анонсируют возобновление полетов из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение.
- Ирландский лоукостер Ryanair с 1 июля планирует возобновить 40 % своего прежнего расписания рейсов, что покроет около 90% маршрутной сети до пандемии коронавируса.
- Ранее сообщалось, что лоукостер Ryanair отложил выполнение авиационных рейсов до июня 2020 года. Самолеты компании будут перевозить лекарства и продовольствие.