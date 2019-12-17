Південнокорейський суд засудив голову правління Samsung Electronics Лі Сан Хуна до 18 місяців тюремного ув'язнення через саботаж профспілкової діяльності. Обвинувальні вироки отримали ще 25 осіб.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Обвинувачі розповіли, що керівництво Samsung саботував профспілкову діяльність, включаючи закриття субпідрядних фірм з активними профспілками. У самій компанії рішення суду відмовилися коментувати.

Чи Сан Хун відкидає звинувачення, стверджуючи, що він нічого не знав про дії своїх підлеглих щодо профспілки. Але в суді ці доводи не вважали достатньою підставою для зняття звинувачень.

Загалом у справі про перешкоджання профспілковій діяльності проходять 32 співробітники Samsung, 26 з яких були визнані винними. Засуджені намагалися використовувати особисту інформацію про членів профспілок, щоб обмежити його вплив.

Присяжні в суді заявили, що є безліч документів, в яких детально описується тактика підриву діяльності профспілок.

Варто відзначити, що всі засуджені отримали різні тюремні терміни.

Ініціатором розгляду стала глава Партії справедливості Сім Сан Чжон, яка у 2013 році опублікувала документ, в якому описувалася кадрова політика компанії.

Нагадаємо, що суд Сеула засудив віцепрезидента Samsung Electronics Кан Ген Хуна до покарання у вигляді 16 місяців в’язниці за втручання в діяльність профспілки парку розваг Everland, що належить одному з дочірніх підприємств корпорації.