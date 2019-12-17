Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Обвинувачі розповіли, що керівництво Samsung саботував профспілкову діяльність, включаючи закриття субпідрядних фірм з активними профспілками. У самій компанії рішення суду відмовилися коментувати.
Чи Сан Хун відкидає звинувачення, стверджуючи, що він нічого не знав про дії своїх підлеглих щодо профспілки. Але в суді ці доводи не вважали достатньою підставою для зняття звинувачень.
Загалом у справі про перешкоджання профспілковій діяльності проходять 32 співробітники Samsung, 26 з яких були визнані винними. Засуджені намагалися використовувати особисту інформацію про членів профспілок, щоб обмежити його вплив.
Присяжні в суді заявили, що є безліч документів, в яких детально описується тактика підриву діяльності профспілок.
Варто відзначити, що всі засуджені отримали різні тюремні терміни.
Ініціатором розгляду стала глава Партії справедливості Сім Сан Чжон, яка у 2013 році опублікувала документ, в якому описувалася кадрова політика компанії.
Нагадаємо, що суд Сеула засудив віцепрезидента Samsung Electronics Кан Ген Хуна до покарання у вигляді 16 місяців в’язниці за втручання в діяльність профспілки парку розваг Everland, що належить одному з дочірніх підприємств корпорації.
- Раніше повідомлялося, що компанія Samsung закриває своє виробництво в Китаї.