Голову Служби безпеки України Івана Баканова помітили на популярному гірськолижному курорті у Франції.

Відповідні фотографії опублікував журналіст програми “Схеми” Михайло Ткач у Facebook.

Як зазначається, фотографії були зроблені сьогодні, 8 січня.

“Голова СБУ Іван Баканов. Мерібель Куршевель. Тільки що”, – каже підпис до фотографій.

Ніякої офіційної інформації про візит Баканова поки немає.

У прес-службі СБУ #Буквам заявили, що не володіють інформацією про те, чи знаходиться Баканов у відпустці.

“На даний момент інформацією про це не володію, її необхідно уточнити у відділі кадрів”, – відповіла речник СБУ Олена Гітлянська.

Куршевель (Courchevel) – один з найпрестижніших гірськолижних курортів світу, розташований у французьких Альпах.

Як повідомлялося раніше, ЗМІ опублікували фотографії, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський в найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні. Спершу прес-секретар Президента України Юлія Мендель не могла відповісти, з ким же у Глави держави Володимира Зеленського заплановані зустрічі. Пізніше стало відомо, що Зеленський зустрівся з міністром, який підтримав Іран в конфлікті через ліквідіацію американцями генерала Касима Сулеймані. Глава держави обговорив з міністром нарощування торгово-економічного співробітництва між країнами, хоча Оман знаходиться в чорному списку Євросоюзу.