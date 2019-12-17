Глава Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов повідомив, що в його відомстві є здогадки про те, хто стоїть за пранкером"Джокером", що публікує в мережі листування з політиками.

Про це Баканов повідомив в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

“Є бачення, звичайно. Є оперативна інформація, але рекламувати людей, які стоять за цим, не має сенсу”, – сказав він, відповідаючи на запитання журналіста.

Баканов вважає, що фейки та кіберзагрози є ключовими викликами для національної безпеки.

“Фейки заполонили інформпростір у всьому світі. Зрозуміти, де правда, а де неправда дуже важко”, – сказав Баканов.

Глава СБУ підкреслив, що дезінформація дестабілізує ситуацію, а в фейковім полі працюють не тільки внутрішні сили.

Ще одним ключовим викликом нацбезпеки Баканов назвав кіберзагрози.

“Захист інформаційних баз, в тому числі тих, які будуть в основі програми “Держава в смартфоні”- це пріоритет. Спільно з РНБО, Кабінетом міністрів, кіберпідрозділами інших правоохоронних органів ми сьогодні працюємо над цим питанням. Тобто, мова йде не тільки про девайси, а й про комунікації, які також повинні бути захищені”, – розповів Баканов.

Відповідаючи на запитання про те, чи є пранкер “Джокер” одним із свідчень таких загроз, Баканов сказав: “Джокер” – це наше відображення в дзеркалі. І тут, на мій погляд, ми більше повинні приділяти увагу політичній культурі в Україні в цілому, адже сьогодні їжу “Джокеру” дають саме політики. Ми всі повинні змінитися для того, щоб він просто залишився без роботи”.

Глава СБУ звернув увагу на те, що “Джокер” став своєрідним явищем і отримав послідовників: “Білий лицар”, “Темний лицар” … Але якщо ми змінимося самі – всі вони залишаться без роботи “.

Інтернет-пранкер Джокер відомий своїми розіграшами політиків. Він оприлюднив ряд листувань із нардепами від “Слуги народу”, із заступником міністра інфраструктури Олександрою Клітіною, яка потрапила у секс-скандал із призначенням. Крім того, Джокер від імені голови Офісу президента Андрія Богдана листувався з мером Чернігова Владиславом Атрошенком.