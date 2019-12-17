Про це Баканов повідомив в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.
“Є бачення, звичайно. Є оперативна інформація, але рекламувати людей, які стоять за цим, не має сенсу”, – сказав він, відповідаючи на запитання журналіста.
Баканов вважає, що фейки та кіберзагрози є ключовими викликами для національної безпеки.
“Фейки заполонили інформпростір у всьому світі. Зрозуміти, де правда, а де неправда дуже важко”, – сказав Баканов.
Глава СБУ підкреслив, що дезінформація дестабілізує ситуацію, а в фейковім полі працюють не тільки внутрішні сили.
Ще одним ключовим викликом нацбезпеки Баканов назвав кіберзагрози.
“Захист інформаційних баз, в тому числі тих, які будуть в основі програми “Держава в смартфоні”- це пріоритет. Спільно з РНБО, Кабінетом міністрів, кіберпідрозділами інших правоохоронних органів ми сьогодні працюємо над цим питанням. Тобто, мова йде не тільки про девайси, а й про комунікації, які також повинні бути захищені”, – розповів Баканов.
Відповідаючи на запитання про те, чи є пранкер “Джокер” одним із свідчень таких загроз, Баканов сказав: “Джокер” – це наше відображення в дзеркалі. І тут, на мій погляд, ми більше повинні приділяти увагу політичній культурі в Україні в цілому, адже сьогодні їжу “Джокеру” дають саме політики. Ми всі повинні змінитися для того, щоб він просто залишився без роботи”.
Глава СБУ звернув увагу на те, що “Джокер” став своєрідним явищем і отримав послідовників: “Білий лицар”, “Темний лицар” … Але якщо ми змінимося самі – всі вони залишаться без роботи “.
Інтернет-пранкер Джокер відомий своїми розіграшами політиків. Він оприлюднив ряд листувань із нардепами від “Слуги народу”, із заступником міністра інфраструктури Олександрою Клітіною, яка потрапила у секс-скандал із призначенням. Крім того, Джокер від імені голови Офісу президента Андрія Богдана листувався з мером Чернігова Владиславом Атрошенком.
- Раніше народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовоно листування його колеги по фракції Миколи Тищенка з пранкером, який видавав себе за Генерального прокурора Руслана Рябошапку.
- Глава фракції “Слуги народу” Давид Арахамія показав журналістам свою переписку з пранкером Джокером і розповів, про що з ним спілкувався.
- Пранкер Джокер спілкувався з главою Інституту національної пам’яті Володимиром В’ятровичем від імені нардепа від “Слуги народу” Максима Бужанського.