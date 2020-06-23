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Голова «Слуги народу» заявив, що розмова про «корабельну сосну» Аллахвердієву змонтована

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував відео з брифінгу в Миколаєві 23 червня, де він і Давид Арахамія нібито обговорюють колегу по фракції - Ірину Аллахвердієву.

Вівторок, 23 червня 2020, 22:36

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, глава партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва обговорювали зовнішність нардепа Ірини Аллахвердієвої. Запис цієї розмови був записаний на мікрофони журналістів, що стояли поруч. Думаючи, що камери вимкнені і звук не пишеться, Корнієнко заявив, що їхня колега Ірина Аллахвердієева – “баба робоча, як корабельна сосна”. І “взагалі красуня”.

В кінці він підсумував: “Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. він підстрибне. викурить всі айкоси. Скаже: “Баба да, баба так”.

Корнієнко заявив, що вважає за потрібне спочатку пояснити, що відбувається на відео, а потім вибачитися.

“По-перше, запис був змонтований, а фрази – вирвані з контексту”, – заявив Корнієнко.

Ім’я Ірини Аллахвердієвої, запевнив Корнієнко, не мало ніякого відношення до обговорюваних питань – просто “потрапило в монтаж”.

“По-третє, я розумію, що деякі фривольні слова могли образити людей, особливо жінок. За що я від себе і від імені Давида (Арахамія) приношу вибачення”, – повідомив лідер “Слуги народу”.

Крім того, зазначає Корнієнко, вони з Арахамією “обговорювали товаришів по партії як товаришів по партії”.

“Відносини між нами, незалежно від гендеру та статі, приблизно однакові. Трохи близькі, іноді – іронічні, але в будь-якому випадку це відносини людей, які є командою і об’єднані однією метою. Так, є специфічна мова, на якому ми спілкуємося між собою. але це наше внутрішньопартійна справа “, – зазначив глава “Слуги народу”, не пояснивши, які саме з термінів, які прозвучали в діалозі, мав на увазі.

Корнієнко також попросив громадськість “нарешті почати судити по справах, а не по словах”. Нагадавши, що особисто він є прихильником справжньої рівності між чоловіками і жінками, про що говорить законотворча діяльність глави партії “Слуга народу”.

Нагадаємо, раніше народний депутат від “Слуги народу” Богдан Яременко під час роботи в сесійній залі Парламенту листувався з дівчатами в онлайн-мережі знайомств. Обговорювалися, зокрема, умови та вартість інтимних зустрічей. Листування сфотографував кореспондент #Букв. Згодом нардеп Яременко, виступаючи з парламентської трибуни, оголосив, що публікація його листування є кримінальним злочином, за який загрожує від 3 до 7 років в’язниці.

1 листопада Богдан Яременко повідомив, що має намір залишити пост глави комітету з питань зовнішньої політики. 11 листопада фракція “Слуги народу” прийняла рішення переобрати голову комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і відправити Богдана Яременка у відставку з цієї посади.

  • 13 листопада повідомлялося, що Богдан Яременко, якого  мали  звільнити з посади голови комітету ВР, продовжує вести засідання.
Теги: Давид Арахамія, Олександр Корнієнко, скандал, Слуга народу

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