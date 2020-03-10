Про це повідомляє “КП в Україні”.
Карпук заявила, що особисто не має ніякого відношення до організації привітання, але була присутня при цьому, “тому що жінка”.
“Такі виступи недоречні в стінах державної служби. Це нікому б не сподобалося. Не маю поняття, чому дівчатка були так одягнені”, – сказала вона.
На її думку, “робити жінок щасливими” в цей день повинні “щирі вітання, щирі еміоціі”, а еротичний номер “вніс корективи в свято”.
Також голова Служби щастя вважає, що номер не сподобався і чоловікам.
“Ні на жіночому, ні на чоловічому, так ні на якому святі в стінах державної адміністрації такі виступи не до місця”, – додала Карпук.
- У Херсонській облдержадміністрації Міжнародний жіночий день 8 березня відзначили еротичними танцями.