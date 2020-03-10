Голова Служби щастя Херсонської ОДА Весна Карпук була на скандальному еротичному привітанні з 8-м березня, проте заявила, що воно їй не сподобалося.

Про це повідомляє “КП в Україні”.

Карпук заявила, що особисто не має ніякого відношення до організації привітання, але була присутня при цьому, “тому що жінка”.

“Такі виступи недоречні в стінах державної служби. Це нікому б не сподобалося. Не маю поняття, чому дівчатка були так одягнені”, – сказала вона.

На її думку, “робити жінок щасливими” в цей день повинні “щирі вітання, щирі еміоціі”, а еротичний номер “вніс корективи в свято”.

Також голова Служби щастя вважає, що номер не сподобався і чоловікам.

“Ні на жіночому, ні на чоловічому, так ні на якому святі в стінах державної адміністрації такі виступи не до місця”, – додала Карпук.