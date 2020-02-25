Про це він заявив в інтерв’ю виданню LIGA.net, коментуючи відповідну заяву голови фракції “Слуги народу” Давида Арахамії.

“Моя особиста думка: ми не можемо поставляти воду в окупований Крим. Більш того, з політичної точки зору я думаю, що це неможливо. Якщо Російська Федерація повертає Крим, то вода піде туди відразу. Це складне питання. І думати, що є проста відповідь, не можна”, – наголосив Данілов.

Він також поінформував, що питання Криму включено в стратегію нацбезпеки України.

“Звичайно (включено, – ред.). Це тимчасово окупована територія, за яку несе повну відповідальність РФ… Щодо деокупації є кілька кейсів. Я не можу їх вам розкривати. Вони в роботі. Вона не завжди публічна, тому що наша головна задача – повернути наші території”, – заявив Данілов.

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Раніше голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що відновив би водопостачання в анексований Крим в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

“Якщо дати воду до Криму, але мати велику перевагу в переговорах по Донбасу – моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов. Тому що в Криму водою будуть користуватися громадяни України… Якщо це буде обмін, що вони відходять з усіма своїми збройними формуваннями в Ростов, ми встановлюємо повний контроль над кордоном, і за це потрібно дати воду до Криму, я б на таке пішов”, – повідомив нардеп.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією поставки води на півострів припинили.