На території Китаю наразі знаходяться близько 10 тисяч громадян України. В їхній евакуації поки немає необхідності.

Про це повідомив в ефірі телеканалу “Україна 24” секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

“У нас сьогодні там перебуває приблизно 10 тисяч наших громадян. Це наші студенти, це люди, які працюють у наших консульських і посольських підрозділах, це люди, які працюють за контрактами в Китаї. Ми сьогодні майже з усіма маємо налагоджений зв’язок, розуміємо, де вони знаходяться, в якому вони стані”, – наголосив він.

Данилов додав, що “поки що жодних проблем у наших громадян, які перебувають у Китаї, немає”.

Він уточнив, що в разі потреби влада розгляне питання евакуації українських громадян із території Китаю.

“У разі необхідності ми будемо розглядати питання евакуації частини наших громадян із території Китаю. Але ще раз наголошую: в разі потреби. Зараз такої необхідності ми не бачимо”, – заявив Данилов.

За його словами, таке рішення буде приймати президент України Володимир Зеленський.

Він також запевнив, що “ситуація знаходиться під контролем”.

“Ми просимо наших громадян по можливості обмежити поїздки в Китай. Якщо буде необхідність, ми повністю заборонимо нашим громадянам відвідувати Китай і авіаційне сполучення з Китаєм”, – зазначив секретар РНБО.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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