Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вірить у реальність проведення восени виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей на 50 %.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню LIGA.net.

“Волкер (колишній представник США з питань України, – ред.) не вірить у те, що будуть проведені вибори, і він це говорить на 100 %. Я можу сказати, що теж в це не вірю, але на 50 %. Я хотів би, щоб ми встигли в цьому році, по-перше, – поставити наших прикордонників на нашому українському кордоні, по-друге – організувати спільне патрулювання територій із членами місцевих громад. Цей досвід уже був у Хорватії. Він був різний. Я не можу сказати, що в групах по чотири людини не було певних суперечок. Але ми повинні до цього наполегливо йти”, – зазначив Данілов.

Секретар РНБО також наголосив, що вибори повинні проходити тільки за умови дотримання Конституції України.

“Я вірю в те, що ми повинні досягти миру. Вибори повинні проходити тільки за умови дотримання Конституції України. У нас є ЦВК, є чітка процедура. Чи встигнемо ми це зробити? Я хочу, щоб встигли. Щоб ми прийшли до мирного життя”, – заявив Данілов.

Секретар РНБО також висловив думку, що варіант “воєнного стану” на Донбасі неприйнятний.

“Ми демократична держава. Набагато простіше було б побудувати тоталітарний режим і сказати: ніяких виборів, вводимо воєнний стан. Але це вже на абсолютно крайній випадок”, – заявив Данилов.

При цьому він виключив можливість легалізації в результаті виборів на Донбасі “російського анклаву”.

“Це неможливо. Ми обираємо тільки місцеві ради. Вони не мають ніякого значення в плані загальноукраїнських справ”, – наголосив секретар РНБО.

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