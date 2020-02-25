Про це він заявив в інтерв’ю виданню LIGA.net.
“Волкер (колишній представник США з питань України, – ред.) не вірить у те, що будуть проведені вибори, і він це говорить на 100 %. Я можу сказати, що теж в це не вірю, але на 50 %. Я хотів би, щоб ми встигли в цьому році, по-перше, – поставити наших прикордонників на нашому українському кордоні, по-друге – організувати спільне патрулювання територій із членами місцевих громад. Цей досвід уже був у Хорватії. Він був різний. Я не можу сказати, що в групах по чотири людини не було певних суперечок. Але ми повинні до цього наполегливо йти”, – зазначив Данілов.
Секретар РНБО також наголосив, що вибори повинні проходити тільки за умови дотримання Конституції України.
“Я вірю в те, що ми повинні досягти миру. Вибори повинні проходити тільки за умови дотримання Конституції України. У нас є ЦВК, є чітка процедура. Чи встигнемо ми це зробити? Я хочу, щоб встигли. Щоб ми прийшли до мирного життя”, – заявив Данілов.
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Секретар РНБО також висловив думку, що варіант “воєнного стану” на Донбасі неприйнятний.
“Ми демократична держава. Набагато простіше було б побудувати тоталітарний режим і сказати: ніяких виборів, вводимо воєнний стан. Але це вже на абсолютно крайній випадок”, – заявив Данилов.
При цьому він виключив можливість легалізації в результаті виборів на Донбасі “російського анклаву”.
“Це неможливо. Ми обираємо тільки місцеві ради. Вони не мають ніякого значення в плані загальноукраїнських справ”, – наголосив секретар РНБО.
- Раніше Андрій Єрмак заявляв, що на наступній зустрічі в “нормандському форматі” можуть бути зроблені кроки, які дозволять провести в жовтні цього року місцеві вибори по всій території України, включаючи окупований Донбас.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що має надію на можливість проведення виборів на Донбасі восени цього року (одночасно з місцевими виборами по всій країні), але не виключає заморожування конфлікту.