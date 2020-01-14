Заява посольства України в Ірані про те, що літак МАУ розбився поблизу Тегерана нібито з технічних причин, була санкціонована українською владою в Києві.

Про це заявив в інтерв’ю виданню “Цензор.НЕТ” секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, такий крок був необхідний для “налагодження співпраці з іранською владою”.

Зокрема, коментуючи той факт, що українські дипломати фактично підтримали неправдиву версію Ірану про причини катастрофи лайнера, чим ввели в оману світову спільноту, Данілов зазначив:

“Заява посольства була санкціонована нами, це було необхідне рішення, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, і ми розуміли ризики. Ми вдячні українським дипломатам у Тегерані, які діяли професійно та якісно”.

За словами глави РНБО, ці дії “відповідали національним інтересам” України.

“Наші дії повністю відповідають національним інтересам, ми бачимо, що результати нашої роботи корисні для нашої держави. І за це я готовий відповідати”, – запевнив Данілов.

Він уточнив, що з моменту, як був створений оперативний штаб, всі його учасники працювали як єдина команда, “але в деяких ситуаціях хтось повинен брати на себе репутаційні ризики”.

“Я можу сказати, що ми задоволені роботою нашого посольства, нашого консульства. З першої хвилини, як був створений оперативний штаб, усі працювали як єдина команда але в деяких ситуаціях хтось має брати на себе репутаційні ризики – у кожного своя робота задля досягнення спільного результату. Важко переоцінити для України професійні дії тих, хто працював в оперативному штабі та 45 українських експертів, які вилетіли до Тегерану та максимально швидко здобули докази ураження літака зенітною ракетою. Дії нашої комісії заслуговують на найвище визнання”, – заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, в день аварії літака Boeing-737 посольство України в Ірані оприлюднило коментар, в якому вказувалося, що версії теракту і ракетної атаки не розглядаються.

“За попередньою інформацією, літак розбився в результаті аварії двигуна з технічних причин. Зараз версія теракту або ракетної атаки виключається”, – говорилося в повідомленні.

Згодом коментар зник з сайту посольства, а через деякий час знову з’явився, але вже в видозміненому вигляді: з нього зник абзац про технічні причини катастрофи.