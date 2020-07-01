Президент України Володимир Зеленський підписав указ про притягнення до відповідальності голови Сумської обласної державної адміністрації Романа Грищенка.

Відповідний указ №261/2020 опублікований на сайті Глави держави.

“За недоліки в роботі з підбору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій оголосити догану голові Сумської обласної державної адміністрації Грищенко Роману Сергійовичу”, — йдеться в указі.

Про які саме недоліки в роботі йдеться, в документі не уточнюється.

Варто зазначити, що того ж дня президент підписав розпорядження про призначення голів Сумської районної державної адміністрації (ним став Віталій Бурбика) і Путивльської районної адміністрації (ним став Сергій Савченко).