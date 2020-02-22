Президент України Володимир Зеленський прийняв відставку голови Тернопільської обласної держадміністрації Ігоря Сопеля. Це сталося через реакцію регіону на евакуацію українців та іноземців з Китаю.

Про відставку поінформували в прес-службі Офісу президента України.

“У зв’язку з ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із займаної посади за власним бажанням”, – відзначили в ОПУ.

Як відомо, 18 лютого в Микулинцях Тернопільської області люди вийшли на протест проти розміщення евакуйованих із Китаю в сaнaторіі “Медобори” на обсервацію. Подібна акція відбулася і у Львівській області.

Крім того, депутати Тернопільської облради звернулися до президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Олексія Гончарука з вимогою не розміщувати в регіоні українців та іноземців, яких евакуювали через коронавірус з Уханя.

Президент Зеленський згодом заявив, що акції проти евакуації мали політичну підтримку, і через це не вдалося привезти евакуйованих для обсервації в Тернопільську область, де були найкращі умови.

Ігор Сопель став головою Тернопільської ОДА 1 листопада 2019 року. Відомо, що він балотувався на минулих виборах до Верховної Ради України по мажоритарному округу № 166 (Тернопільська область).