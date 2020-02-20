Предстоятель Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав (Шевчук) звернувся до громадськості через реакцію українців на евакуацію співгромадян з Китаю.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті УГКЦ.

“Мені дуже боляче чути про спротив громадян України щодо повернення наших співвітчизників, які опинилися в зоні небезпеки сучасного коронавірусу в Китаї. Така реакція людей є зовсім не християнською”, – зазначив Блаженніший Святослав.

За словами глави УГКЦ, можна зрозуміти, що в умовах, коли медичні засоби є ненадійними, людьми керує страх.

“Для того щоб перебороти страх, бракує відчуття людяності й чесноти християнської любові до ближнього. Не таким небезпечним є коронавірус, як вірус ненависті й зневаги до людини. Якщо коронавірус можна побороти різними медичними засобами, то від вірусу ненависті нас може захистити лише сила любові”, – сказав Святослав Шевчук.

У своєму зверненні Предстоятель УГКЦ закликав органи державної влади забезпечити українську громадськість і тих, хто повертається з Китаю, усіма необхідними засобами безпеки.

“Прошу всіх людей, які називають себе християнами, утриматися від будь-якого роду ненависті і не чинити перешкод для повернення до своїх домівок синів і дочок України”, – додав глава УГКЦ.