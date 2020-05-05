Про це повідомляє офіційний портал УГКЦ.

Святослав Шевчук народився в музичній сім’ї – його мама була вчителькою в музичній школі. Улюблений композитор Святослава Шевчука – Антоніо Вівальді.

Про Українську Греко-Католицьку Церкву Святослав дізнався від своїх бабусі та дідуся, які стали “ходячою енциклопедією історії як Церкви, так і народу” для юнака. Варто зазначити, що тоді УГКЦ перебувала в підпіллі, а вийшла з нього у 1984 році.

З 15 років Святослав почав опановувати медичну спеціальність, живучи в Бориславських польськомовних сім’ях, де до того ж добре вивчив польську.

Він навчався в Аргентині, де успішно склав іспити іспанською мовою.

Патріарх вільно розмовляє польською, іспанською, італійською, англійською мовами. Хоче вивчити ще німецьку та французьку.

У нього – шість похресників.

Глава УГКЦ зізнається, що не може молитися, коли в церкві поганий спів.

Напередодні свого дня народження в інтерв’ю “Живому телебаченню” блаженнійший Святослав заявивши, що не хоче, щоб йому дарували подарунки на день народження.

“Я дуже хочу попросити усіх не дарувати мені ніяких подарунків. Усе те, що ви хотіли б подарувати мені, складіть, будь ласка, як пожертву на фонд боротьби з наслідками коронавірусу, який заснувала наша Церква, – зазначає Предстоятель УГКЦ і додає: – це для мене буде, справді, найбільшим подарунком”.