Релігійних діячів, медиків і працівників Кабінету міністрів України вакцинували від коронавірусу в прямому ефірі. Для щеплення використали залишкові дози препарату Covishield.

Про це повідомив керівник відділу з питань релігій, забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання Секретаріату Кабміну Андрій Юраш.

Щеплення від COVID-19 зробили:

голові Української греко-католицької церкви Святославу (Шевчук);

архімандриту, насельнику Михайлівського Золотоверхого монастиря Православної церкви України Лаврентію;

головному рабину Києва Ребе Йонатану Марковичу;

представникам Федерації єврейських громад в столиці України Леоніду Барацу та Борису Стругацькому.

Фото: Андрій Юраш

Відеотрансляцію вакцинації вело Міністерство охорони здоровя України.

Нагадаємо, Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини CoviShield: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”. У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.