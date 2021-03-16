Про це повідомив керівник відділу з питань релігій, забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання Секретаріату Кабміну Андрій Юраш.
Щеплення від COVID-19 зробили:
- голові Української греко-католицької церкви Святославу (Шевчук);
- архімандриту, насельнику Михайлівського Золотоверхого монастиря Православної церкви України Лаврентію;
- головному рабину Києва Ребе Йонатану Марковичу;
- представникам Федерації єврейських громад в столиці України Леоніду Барацу та Борису Стругацькому.
Фото: Андрій Юраш
Відеотрансляцію вакцинації вело Міністерство охорони здоровя України.
Нагадаємо, Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини CoviShield: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”. У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- 2 березня заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко публічно вакцинувався проти коронавірусу COVID-19.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заразився коронавірусом на 13 день після отримання першої дози вакцини Covishield.