Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

“Відсьогодні я припиняю виконувати обов’язки голови правління “Укренерго”. Це було непросте для мене рішення, до якого я йшов кілька місяців. Понад чотири роки я мав честь керувати системним оператором української енергосистеми, трансформуючи його з типового, хоч і спеціалізованого, українського державного підприємства в сучасну компанію, яка має найближчим часом увійти в велику сім’ю європейських операторів систем передачі”, – зазначив Ковальчук.

Він додав, що пишається результатами, яких вдалося досягти колективу компанії. За словами Ковальчука, значно зросла продуктивність праці, в рази збільшилася середня заробітна плата персоналу “Укренерго”, на процедурах закупівель “зекономлені мільярди гривень”, а обсяги будівництва і модернізації магістральної мережі, кількість проектів на стадії реалізації – “найбільші за всю історію компанії “.

“Укренерго” на прямому і вже незворотньому шляху до об’єднаної енергосистеми Європи. Залежність від російського фактору в електроенергетиці нарешті зникне”, – наголосив Ковальчук.

Коментуючи причини своєї відставки, він написав, що не поділяє “поточну політику в галузі, а особливо політизацію суто економічних процесів на ринку електроенергетики”.

“Ви запитаєте, чому я йду при таких чудових результатах? Ось це і є головне і непросте питання. Роками за ці реформи доводилося боротися. Боротися важко. Олігархічний і політичний вплив в енергетиці не треба нікому пояснювати. Кожен з нас стикається з цим щодня, вмикаючи світло чи газ, оплачуючи комунальні послуги і просто прокручуючи стрічку новин… Це була робота під надзвичайним тиском, в умовах постійних спроб дискредитації, бо контролю над оператором системи хочуть усі”, – розповів Ковальчук.

Він також поінформував, що “протягом тривалого часу робота “Укренерго” “блокується діями або бездіяльністю” Міністерства енергетики.

“Сертифікація “Укренерго” як незалежного оператора за європейськими стандартами (що є, зокрема, обов’язковою умовою до інтеграції в європейську енергомережу) безпідставно відтермінована на невизначений термін, бо необхідні зміни в законодавство так і не були ініційовані профільним міністерством… Відсутність чіткої політики в сфері відновлюваної енергетики та створення нових генеруючих потужностей, систем акумуляції енергії тощо створюють загрози для стабільного функціонування енергосистеми вже в найближчому майбутньому та зменшують інтерес закордонних інвесторів на користь локального великого бізнесу”, – написав Ковальчук.

“Блокування діяльності стратегічних підприємств, порушення букви та духу міжнародних зобов’язань, бездіяльність, популізм і адміністративний тиск я зневажаю та вважаю для себе неприйнятним працювати в подібних умовах. Наглядова рада ПрАТ “НЕК “Укренерго”… минулого тижня розглянула моє звернення і прийняла рішення про припинення моїх обов’язків голови правління компанії”, – підсумував він.

Ковальчук займав посаду в.о. голови “Укренерго” з жовтня 2015 року.