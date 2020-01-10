Щомісячний оклад гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського в 2020 році становитиме майже 2 млн гривень.

Інформація про це розміщена в фінансовому плані “Укрпошти”, опублікованому на сайті міністерства інфраструктури України.

У документі зазначається, що щомісячний оклад Смілянського в 2018 році становив всього 572 тисячі гривень, а вже в 2019 році виріс в майже 1,5 рази та склав 1 млн 427 тисяч гривень.

У 2020 році в фінансовий план компанії закладено заробітню плату для керівника більша іще на 440 тисяч — 1 млн 887 тисяч. У цю суму входить посадовий оклад (716,5 тисяч гривень), щомісячна премія (694 тисячі гривень) та інші виплати, передбачені законодавством (456,5 тисяч гривень). За сьогоднішнім курсом це близько 78,8 тисяч доларів.

Таким чином, за весь 2020 рік Смілянський може заробити 22,6 млн гривень або 0,94 млн доларів.

Варто зазначити, що місячної зарплати глави “Укрпошти” вистачить на броньований електричний пікап з футуристичним дизайном Cybertruck від Tesla c дальністю ходу 500 миль (800 кілометрів), повнопривідним тримоторний двигуном і здатністю розігнатися до 60 миль/год менш ніж за 2,9 секунди. При цьому залишиться ще майже 9 тисяч долларів.

За аналогічну ціну, згідно з даними сервісів з продажу нерухомості, голова “Укрпошти” щомісяця буде мати можливість придбати щомісяця, наприклад, 3-кімнатну квартиру на Подолі в Києві.

При цьому щомісячний оклад співробітників “Укрпошти”, згідно з планом, складе трохи більше 6 тисяч гривень.