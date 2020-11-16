Глава ВООЗ Гебрейесус заявив, що одна тільки вакцина не зупинить коронавірус

Про це він написав у Twitter.
За словами Гебрейесуса, початкові поставки вакцини COVID-19 будуть обмежені, тому пріоритет буде відданий працівникам охорони здоров’я, літнім людям та іншим групам ризику.
У ВООЗ сподіваються, що це скоротить кількість смертей і дозволить системам охорони здоров’я впоратися з ситуацією, але там вважають, що вірусу все ще є куди рухатися.
“Сама по собі вакцина не зупинить пандемію COVID-19. Нам все одно потрібно буде продовжити: спостереження, тестування, ізоляцію, відстеження контактів і карантин, заохочувати людей бути обережними”, – написав Гебрейесус.
- Pfizer Inc. і BioNTech SE 9 листопада оголосили, що їхня вакцина-кандидат на основі РНК, BNT162b2, продемонструвала високу ефективність проти COVID-19. #Букви розповідали, що відомо про вакцину.
- Чотири вакцини проти COVID-19 нині проходять масштабні клінічні випробування, але тільки для вакцини Pfizer необхідно підтримувати температуру близько мінус 75 градусів за Цельсієм або мінус 103 градуси за Фаренгейтом.