Глава ВООЗ Гебрейесус заявив, що одна тільки вакцина не зупинить коронавірус

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що поява вакцини від коронавірусу COVID-19 не зупинить пандемію.

Про це він написав у Twitter.

За словами Гебрейесуса, початкові поставки вакцини COVID-19 будуть обмежені, тому пріоритет буде відданий працівникам охорони здоров’я, літнім людям та іншим групам ризику.

У ВООЗ сподіваються, що це скоротить кількість смертей і дозволить системам охорони здоров’я впоратися з ситуацією, але там вважають, що вірусу все ще є куди рухатися.

“Сама по собі вакцина не зупинить пандемію COVID-19. Нам все одно потрібно буде продовжити: спостереження, тестування, ізоляцію, відстеження контактів і карантин, заохочувати людей бути обережними”, – написав Гебрейесус.