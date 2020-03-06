Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус закликав міжнародних лідерів використовувати всі можливості своїх урядів для боротьби з новим спалахом коронавірусу.

Про це пише The New York Times.

Тоді, як у всьому світі число випадків зараження наближалося до 100 000, а число загиблих перевищило 3200, “уряди демонстрували ознаки паралічу, плутанини і бажання захищати свої власні інтереси”.

У США опитування медсестер показало, що тільки 29 % мали план ізоляції потенційно інфікованих пацієнтів. По всій країні в лабораторіях охорони громадського здоров’я з нетерпінням очікували надходження діагностичних наборів, які дозволяють більш повно оцінити масштаби кризи.

Американці щосили намагалися зрозуміти суперечливу інформацію від президента Дональда Трампа і членів його кабінету. Водночас, віце-президент Майк Пенс, який раніше пообіцяв, що “будь-який американець може бути перевірений”, визнав, що “сьогодні недостатньо тестів, щоб задовольнити очікуваний попит”.

Зазначається, що Тедрос попередив, що час для стримування вірусу закінчується.

Проте, деякі політичні лідери в усьому світі більше зацікавлені в тому, щоб переводити стрілки один на одного і скаржитися на обмеження на пересування.

Наприклад, японські громадяни були обурені невтручанням прем’єр-міністра Сіндзо Абе, оскільки випадки захворювання продовжують рости. Вони обурені через те, що тестування проходило повільно, і багато хто побоюється, що інфекції залишаться непоміченими.

Крім того, британський уряд заявив, що літня жінка без зафіксованого контакту з пацієнтами з коронавірусом стала першою британкою, яка померла від нового коронавірусу. Вона дізналася, що заразилася після того, як служба охорони здоров’я розширила тестування, включивши в нього пацієнтів з важкими захворюваннями дихальних шляхів.

Те, що вона заразилася вірусом, не подорожуючи і не спілкуючись з ідентифікованими пацієнтами, додало побоювань, що вірус поширюється непоміченим в Британії, де спостерігається серйозна нестача місць для інтенсивної терапії, що підірве здатність служби охорони здоров’я лікувати такі випадки, як у неї.