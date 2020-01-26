Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейєс 26 січня відправився в Китай в зв'язку зі спалахом коронавірусу нового типу.

Про це він повідомив в Twitter.

Глава ВООЗ в Китаї проведе зустрічі з урядом та експертами в галузі охорони здоров’я.

“Я перебуваю на шляху до Пекіна, щоб провести зустрічі з урядом та експертами в галузі охорони здоров’я, які беруть участь у реагуванні на спалах коронавірусу. Мої колеги і я хотіли б зрозуміти останній розвиток подій і зміцнити наше партнерство з Китаєм в забезпеченні подальшого захисту від спалаху”, – написав він.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

25 січня лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечного коронавірусу в країні прискорюються, і ситуація є непростою. Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла.