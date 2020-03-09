Про це на брифінгу заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Він підкреслив, що це буде перша в історії пандемія, яку можна контролювати.
“Тепер, коли коронавірус оселився в багатьох країнах, загроза пандемії стала дуже реальною. Але це буде перша в історії пандемія, яку можна буде контролювати. Суть в наступному: ми не у владі цього вірусу, – заявив він.
Він також додав, що за минулі вихідні кількість зареєстрованих випадків COVID19 перевищила 100 тисяч в 100 країнах.
“Це, безумовно, тривожно, що так багато людей і країн постраждали так швидко”, – додав він.
“Ми повинні пам’ятати, що рішучими діями на ранньому етапі ми можемо уповільнити поширення вірусу і запобігти зараженню. Серед інфікованих більшість вилікується”, – підкреслив глава ВООЗ.
LIVE: Daily media briefing on #COVID19 with @DrTedros #coronavirus https://t.co/cN3WfNcsyd
— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 9, 2020
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