Про це він повідомив на брифінгу.

Гебреісус розповів про чотири основні сценарії розвитку хвороби.

Перший сценарій стосується країн, які знали про спалах коронавірусу раніше за інших – країни Південно-Східної Азії, Тихоокеанського регіону, Карибського басейну і Африки. Їхні уряди швидко відреагували на ситуацію, тому там не було великих спалахів.

Під другий сценарій потрапляють країни, які впоралися навіть з великими спалахами, завдяки своєчасній реакції уряду і населення – в основному це країни Європи.

За третім сценарієм проходять країни, що подолали перший пік захворюваності, але після ослаблення карантину ситуація погіршилася. Про які саме країни йдеться – голова ВООЗ не сказав, але уточнив, що багато з них вибрали неправильну тактику в боротьбі з вірусом.

Четвертий сценарій – поширення коронавірусу, яке не вдалося стримати. Це країни Північної і Південної Америки, Південної Азії та кількох країн Африки.

Проте Гебреісус зазначив, що взяти вірус під контроль можна навіть при найгіршому сценарії.