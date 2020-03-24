Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус, якого цитує прес-служба ВООЗ.

“Наразі в ВООЗ надійшли повідомлення про більш ніж 300 тис. випадків захворювання COVID-19 практично з усіх країн світу. Це жахливо. Пандемія прискорюється”, – зазначив він на брифінгу.

За словами Гебреісуса, останні 100 тис. випадків зараження були зареєстровані протягом всього 4 днів.

“Від встановлення першого випадку до моменту, коли хворих стало 100 тисяч, минуло 67 днів. Від 100 тис. до 200 тис. – 11 днів, а треті 100 тис. випадків з’явилися всього за чотири дні. Ви можете побачити, як вірус прискорюється” , – розповів він.

Глава ВООЗ наголосив, що ситуацію ще можна змінити. Для цього необхідно не тільки закликати людей залишатися вдома, але також і проводити тестування на COVID-19 при виникненні найменшої підозри.

“Ми не в’язні статистики. Ми не безпорадні свідки. Ми можемо змінити траєкторію цієї пандемії… Ви не можете виграти футбольний матч тільки захистом. Ви також повинні атакувати. Попросити людей залишитися вдома та інші заходи фізичного дистанціювання – важливий спосіб уповільнити поширення вірусу і виграти час , але це захисні заходи. Щоб перемогти, нам потрібно атакувати вірус за допомогою агресивної та цілеспрямованої тактики: тестувати кожен підозрілий випадок, ізолювати і піклуватися про кожен підтверджений випадок, а також відслідковувати і поміщати на карантин кожен близький контакт”, – пояснив Гебреісус.

Окремо він звернув увагу на необхідність забезпечити засобами захисту медпрацівників, які контактують із хворими COVID-19.

Згідно з даними на сайті ВООЗ, станом на вечір понеділка, 23 березня, кількість випадків зараження коронавірусом перевищилв 334 тисячі. Кількість летальних випадків перевищила 14,6 тисяч.