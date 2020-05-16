Про це він сказав в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Разумков розповів, що на цьому тижні було підписано лист до Венеційської комісії щодо цього законопроекту. З ним відправили і перший законопроект з цього пакета – про загальнонаціональний референдум.

“Я сподіваюся, що найближчим часом, декілька тижнів і ми зможемо його винести у залу Верховної Ради та розглянути. З одного боку, важливо, щоб це був найбільш збалансований та якісний законопроєкт. З іншого боку, треба отримати і підтримку наших колег. Я думаю, що це буде корисно і для майбутньої імплементації та впровадження тих норм, які він передбачає”, – заявив Разумков.

Після цього будуть розробляти й інші ініціативи з пакета про народовладдя – про місцеві референдуми, про народне вето, про народну ініціативу і так далі.