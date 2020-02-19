Начальнику адміністрації Бердянського морського порту вручили повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем та в службовій фальсифікації.

Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

“У середу, 19 лютого 2020 року, за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ (Національного антикорупційного бюро) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитків на майже 2,5 млн гривень начальнику адміністрації Бердянського морського порту, що входить до складу Адміністрації морських портів України”, — йдеться в повідомленні.

Дії начальника адміністрації порту кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем та службове підроблення.

Крім начальника порту затримано ще трьох людей — заступника начальника, інженера порту та колишню очільницю комерційної компанії.

“Слідством встановлено, що вказані особи організували схему, за якою державне підприємство перерахувало комерційній компанії кошти за фактично непоставлене обладнання. Як наслідок, державі було завдано збитків на суму 2,49 млн гривень, що підтверджено висновком судової економічної експертизи”, — зазначили в САП.