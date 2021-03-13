Міністри закордонних справ країн G7, включно зі Сполученими Штатами, висловили серйозну стурбованість з приводу змін виборчої системи в Гонконзі, ініційованими КНР.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві говориться, що недавнє рішення про зміну виборчої системи Гонконгу вказує на те, що влада Китаю сповнена рішучості усунути інакомислення в Гонконзі.

“Ми також закликаємо Китай і владу Гонконгу відновити довіру до політичних інститутів Гонконгу і покласти край необгрунтованому утиску тих, хто просуває демократичні цінності і захищає права і свободи”, – наголосили глави МЗС G7.

Нагадаємо, 11 березня Всекитайські збори народних представників схвалив зміна виборчої системи в Гонконзі. Пакет законів передбачає, що ця територія може управлятися тільки “патріотами”. Таким чином, влада материкового Китаю зможе контролювати відбір кандидатів на керівні пости в Гонконзі і матиме право вето в кадрових питаннях.

Гонконг був переданий Китаю з-під контролю Великобританії в 1997 році, але за унікальним угодою і так званим принципом “одна країна, дві системи”. Це повинно було захистити певні свободи для Гонконгу.

Але побоювання, що ця модель підривається, привели до величезних протестів на підтримку демократії в 2019 році. Деякі протести переросли в насильство.