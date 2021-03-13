Про це повідомляє Reuters.
У заяві говориться, що недавнє рішення про зміну виборчої системи Гонконгу вказує на те, що влада Китаю сповнена рішучості усунути інакомислення в Гонконзі.
“Ми також закликаємо Китай і владу Гонконгу відновити довіру до політичних інститутів Гонконгу і покласти край необгрунтованому утиску тих, хто просуває демократичні цінності і захищає права і свободи”, – наголосили глави МЗС G7.
Нагадаємо, 11 березня Всекитайські збори народних представників схвалив зміна виборчої системи в Гонконзі. Пакет законів передбачає, що ця територія може управлятися тільки “патріотами”. Таким чином, влада материкового Китаю зможе контролювати відбір кандидатів на керівні пости в Гонконзі і матиме право вето в кадрових питаннях.
Гонконг був переданий Китаю з-під контролю Великобританії в 1997 році, але за унікальним угодою і так званим принципом “одна країна, дві системи”. Це повинно було захистити певні свободи для Гонконгу.
Але побоювання, що ця модель підривається, привели до величезних протестів на підтримку демократії в 2019 році. Деякі протести переросли в насильство.
- У середу, 11 листопада, Адміністрація Гонконгу відсторонила від роботи чотирьох депутатів Законодавчої ради від опозиційних партій. Рішення було прийнято після того, як Пекін ухвалив резолюцію, що надає місцевій владі нові повноваження щодо скасування інакомислення, що, ймовірно, означає кінець політичної опозиції в місті.