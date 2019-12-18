Стала відома програма відкриття і час роботи різдвяного ярмарку на Софіївській площі в Києві.

Про це повідомляється на сторінці Folk Ukraine в Facebook.

Уточнюється, що о 18:00 19 грудня на Софіївській площі очікується зустріч Святого Миколая та карнавал.

О 19:00 пройде офіційна церемонія відкриття головної ялинки країни.

О 19:45 присутні зможуть насолодитися концертом групи “Друга Ріка“.

Також зазначається , що о 18:00 на площі відбудеться карнавальний хід за участі Святого Миколая .

Повідомляється , що святковий ярмарок на Софійській площі в Києві буде працювати з 12:00 до 21:00 в робочі і з 10:00 до 22:00 у вихідні дні .