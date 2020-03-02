Головний хірург США закликав людей припинити купувати маски

Заклик був опублікований в офіційному Twitter-акаунті головного хірурга США.
“Серйозно, люди, припиніть купувати маски!“, – написав він.
В той же час хірург додав, що маски не ефективні для запобігання зараження коронавірусом в публічних місцях.
“Однак, якщо працівники охорони здоров’я не нададуть маски для хворих пацієнтів, це піддасть їх і наше суспільство ризику!“, – додав він.
Хірург також закликав громадян частіше мити руки, залишатися вдома при наявності ознак простудной інфекції і дотримуватися інших традиційних превентивних заходи.
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