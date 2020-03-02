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Головний хірург США закликав людей припинити купувати маски

Головний хірург Сполучених Штатів Америки закликав людей припинити скуповувати стерильні маски.

Понеділок, 2 березня 2020, 15:22

Заклик був опублікований в офіційному Twitter-акаунті головного хірурга США.

Серйозно, люди, припиніть купувати маски!, написав він.

В той же час хірург додав, що маски не ефективні для запобігання зараження коронавірусом в публічних місцях.

Однак, якщо працівники охорони здоров’я не нададуть маски для хворих пацієнтів, це піддасть їх і наше суспільство ризику!, додав він.

Хірург також закликав громадян частіше мити руки, залишатися вдома при наявності ознак простудной інфекції і дотримуватися інших традиційних превентивних заходи.

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Теги: коронавірус, США, маски, эпидемия

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