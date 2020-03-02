Головний хірург США закликав людей припинити купувати маски

Заклик був опублікований в офіційному Twitter-акаунті головного хірурга США.

“Серйозно, люди, припиніть купувати маски!“, – написав він.

В той же час хірург додав, що маски не ефективні для запобігання зараження коронавірусом в публічних місцях.

“Однак, якщо працівники охорони здоров’я не нададуть маски для хворих пацієнтів, це піддасть їх і наше суспільство ризику!“, – додав він.

Хірург також закликав громадян частіше мити руки, залишатися вдома при наявності ознак простудной інфекції і дотримуватися інших традиційних превентивних заходи.