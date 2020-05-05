Головний експерт з інфекційних захворювань в складі робочої групи Білого дому Ентоні Фаучі не вважає, що коронавірус COVID-19 могли створити в лабораторних умовах.

Про це він заявив в інтерв’ю National Georgraphic.

Фаучі – директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США. За його словами, немає підстав говорити про лабораторне походження коронавірусу. Він вважає, що так само вважають кваліфіковані дослідники.

Він наполягає на тому, що вірус еволюціонував у кажанів, від яких, найімовірніше, відбулося зараження перших людей.

“Якщо ви подивитеся на еволюцію вірусу у кажанів і те, що зараз наукові дані схиляються до того, що можна було штучно або спеціально маніпулювати … Все в поетапній еволюції в часі вказує, що вірус еволюціонував в природі, а потім перейшов в інший вид (до людини)”, – заявив інфекціоніст.

Також Фаучі не вірить в теорію, що вірус знайшли у світі дикої природи, принесли в лабораторію, а потім випадково “випустили”.

Він зазначив, що навіть якщо й так, то це означає, що вірус походить з дикої природи.

Зазначимо, вчені всього світу закликають не поширювати теорії змови про лабораторне походження COVID-19.