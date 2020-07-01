Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі заявив, що в країні незабаром може початися друга хвиля коронавірусу. Щодня можуть реєструвати до 100 тисяч випадків зараження.

Про він заявив під час слухань в Сенаті.

Він зробив акцент на тому, що в США щодня можуть фіксувати до 100 тисяч заражень, якщо громадяни перестануть дотримуватися правил соціального дистанціювання і носити захисні маски.

Минулого тижня в США зафіксували рекордний показник заражень на добу – 40 тисяч. Вже практично тиждень він тримається на тому ж рівні, а в 12 штатах (на півдні країни) фіксується стрімкий ріст заражень.

“Зараз у нас понад 40 тисяч нових випадків щодня. Я не здивуюся, якщо ми вийдемо на 100 тисяч заражень в день, якщо ситуацію не змінити. І я дуже стурбований”, – сказав Фаучи.

Він сказав, що країна “явно не має повного контролю над епідемією”, і ситуація буде складною, якщо люди не почнуть ретельніше дотримуватися дистанції і носити маски в громадських місцях.

Також він закликав американський уряд виробляти безкоштовні маски для обличчя, які будуть поширювати серед американців.

Він також висловив стурбованість з приводу того, що громадяни в США носять/не носять маски в залежності від політичних поглядів.

“Якщо ви за Трампа, ви не одягаєте маску, якщо ви проти Трампа, ви вдягаєте. У президента багато прихильників, які слідують його прикладу (не носять маски) … Але у нас занадто багато інфікованих коронавірусом”, – сказав він.

На думку Фаучі, в ситуації з коронавірусом, поки немає підстав для того, щоб говорити про колективний імунітет, точно так само, як і про ефективність вакцини на початку 2021 року. Він пояснив, що багато хто буде згоден на вакцину, але її ефективність буде підтверджена тільки на 70 – 75%.