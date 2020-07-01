Про він заявив під час слухань в Сенаті.
Він зробив акцент на тому, що в США щодня можуть фіксувати до 100 тисяч заражень, якщо громадяни перестануть дотримуватися правил соціального дистанціювання і носити захисні маски.
Минулого тижня в США зафіксували рекордний показник заражень на добу – 40 тисяч. Вже практично тиждень він тримається на тому ж рівні, а в 12 штатах (на півдні країни) фіксується стрімкий ріст заражень.
“Зараз у нас понад 40 тисяч нових випадків щодня. Я не здивуюся, якщо ми вийдемо на 100 тисяч заражень в день, якщо ситуацію не змінити. І я дуже стурбований”, – сказав Фаучи.
Він сказав, що країна “явно не має повного контролю над епідемією”, і ситуація буде складною, якщо люди не почнуть ретельніше дотримуватися дистанції і носити маски в громадських місцях.
Також він закликав американський уряд виробляти безкоштовні маски для обличчя, які будуть поширювати серед американців.
Він також висловив стурбованість з приводу того, що громадяни в США носять/не носять маски в залежності від політичних поглядів.
“Якщо ви за Трампа, ви не одягаєте маску, якщо ви проти Трампа, ви вдягаєте. У президента багато прихильників, які слідують його прикладу (не носять маски) … Але у нас занадто багато інфікованих коронавірусом”, – сказав він.
На думку Фаучі, в ситуації з коронавірусом, поки немає підстав для того, щоб говорити про колективний імунітет, точно так само, як і про ефективність вакцини на початку 2021 року. Він пояснив, що багато хто буде згоден на вакцину, але її ефективність буде підтверджена тільки на 70 – 75%.
- 26 червня в США виявили понад 45 тис. нових випадків зараження у всіх 50 штатах, це одне з найбільших чисел заражених COVID-19, виявлених в країні за добу.