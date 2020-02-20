Про це повідомляється на публічній сторінці рабина в Facebook.
“Сьогодні ЗМІ опублікували інформацію від мого імені з приводу розміщення на карантин українських громадян, евакуйованих з Уханю. Хочу прояснити, що я запропонував для розміщення закриту оздоровчу базу відпочинку, що належить нашій громаді, яка знаходиться в лісі, близько 300 км від Києва“, – написав Асман.
В той же час рабин підкреслив, що пропонована єврейською громадою база знаходиться далеко від населених пунктів.
- Раніше літак з евакуйованими з Китаю українцями та іноземцями прибув до Харкова. На борту літака авіакомпанії SkyUp знаходяться 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі. Раніше лайнер прибув в аеропорт “Бориспіль” для дозаправки.
- У Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.
- Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.