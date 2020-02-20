Про це повідомляється на публічній сторінці рабина в Facebook.

“Сьогодні ЗМІ опублікували інформацію від мого імені з приводу розміщення на карантин українських громадян, евакуйованих з Уханю. Хочу прояснити, що я запропонував для розміщення закриту оздоровчу базу відпочинку, що належить нашій громаді, яка знаходиться в лісі, близько 300 км від Києва“, – написав Асман.

В той же час рабин підкреслив, що пропонована єврейською громадою база знаходиться далеко від населених пунктів.