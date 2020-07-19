Про це Бутусов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

“У мене коронавірус. Тільки-но отримав висновок лабораторії Діла. Вважаю за необхідне повідомити всім, з ким я був в контакті за останній час”, – написав журналіст.

Він також описав симптоми: температура 36,9-37,2 і невелика ломота в суглобах.

“Інших симптомів – першіння, кашлю немає, температура не піднімається, її навіть можна не помітити. Якби не епідемія, я міг би і не звернути увагу, проте в такому випадку краще не зволікати з тестуванням. Його роблять дуже швидко, це не створює великих незручностей”, – написав Бутусов.

Він також додав, що почувається добре і проходить лікування вдома на самоізоляції.