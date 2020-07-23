Про це розповів в інтерв’ю “Українському радіо” головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він уточнив, що одна доза вакцини коштуватиме 500 гривень, але її потрібно вводити двічі.

“Сьогодні ще ніхто не підписує договори, сьогодні тільки розміщується так зване замовлення на можливу вакцину. Нам також надіслали певну комерційну пропозицію. Вже ми хоч знаємо, скільки орієнтовно може коштувати вакцина. Перша, хто озвучив, – це компанія з Китаю, яка вже в третій клінічній стадії (випробування вакцини, – ред.) і перша в списку Всесвітньої організації охорони здоров’я серед розробників. Вона каже, що вакцина коштуватиме близько 20 доларів, тобто близько 500 гривень – 1 доза. І буде їх вакцина вимагати дворазового введення. Я ще не можу сказати – це через тиждень, через два, через місяць (з’явиться вакцина, – ред.), оскільки ще проводяться клінічні дослідження, інструкції немає, препарат не зареєстрований. Але ми вже знаємо, що орієнтовно десь 1000 гривень потрібно буде для того, щоб захистити людину в Україні“, – наголосив Ляшко.

За його словами, варто було б вакцинувати 100 % населення України, але існують певні обмеження (в тому числі медичні протипоказання).

“Я б сказав, що нам потрібно 100 % вакцинувати все населення України, щоб не було поширення коронавірусу. Але ми розуміємо, що будуть певні обмеження, оскільки завжди є медичні протипоказання до вакцинації, ймовірно, будуть вікові особливості”, – пояснив Ляшко.

Він уточнив, що спочатку будуть вакцинувати лікарів, співробітників силових структур, літніх людей та людей із хронічними захворюваннями.

“У першу чергу, нам потрібно буде вакцинувати медичних працівників, силові структури, тобто органи безпеки. Це повинно бути за кошти державного бюджету. Другий етап – це люди похилого віку, оскільки це найбільша група ризику… Надалі – люди з хронічними захворюваннями”, – повідомив Ляшко.

(На відео – з 34:00)