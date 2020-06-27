Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Гордон”.

“Напевно, так. На наступних, напевно, ні. А ось через (каденцію – ред.), можливо, так. Якщо не забудете прізвище Ляшко, тому що ковідну епідемію ми точно подолаємо за цей період часу”, – сказав він.

Коли ж його запитали, чи хоче він стати мером, заступник голови МОЗ зазначив: “Я думаю, що мало хто відповів би “ні” на таку пропозицію”.

“Як тільки буде офіційна інформація і ми переможемо коронавірусну хворобу, тоді будемо говорити про інші речі, в тому числі й мої політичні амбіції… Почекаймо офіційну позицію партії “Слуга народу”, президента України. Я думаю, вони виберуть гідну людину, щоб він зміг балотуватися на пост мера Києва”, – розповів Ляшко.

Рівночасно чиновник зазначив, що зараз думає про подолання пандемії коронавірусу і відпочинок.

“Я лікар за фахом. Тому найбільше я б хотів подолати епідемію коронавірусу і хоча б тиждень провести вдома з дружиною і дитиною. Без телефона! Це те, про що я найбільше мрію. Після цього я готовий повернутися”, – зазначив Ляшко.

(Дивитися відео з 01:05:00 хвилини, – ред.)