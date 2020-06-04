Відповідний коментар він дав виданню LB.ua.
Так, напередодні Володимир Зеленський разом із головою свого офісу Андрієм Єрмаком, Віктором Ляшком та іншими чиновниками відвідали кафе в Хмельницькому. Фото, як вони п’ють каву всередині закладу, оприлюднила прес-служба глави держави.
При цьому, згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе і ресторани можуть працювати тільки на винос (або ж відвідувачі можуть перебувати на літніх майданчиках).
Коментуючи інцидент, Віктор Ляшко заявив, що президент заходив у кафе “переконатися в дотриманні норм”, в зв’язку з чим це не є порушення карантину.
“Що вийшло. Учора президент зустрічався з бізнесом, було багато запитань, зокрема й щодо пом’якшення карантину. Ми йшли центральною вулицею після обіду, хотіли взяти кави біля кав’ярні на винос. Але один із рестораторів у цій кав’ярні сказав: “Ми готові вже сьогодні працювати за нормами, які головний санітарний лікар учора озвучив і показав”. Ми зайшли в зал подивитися, чи реально готово, як воно буде працювати для того, щоб і президент переконався, що проблем, коли всі норми дотримуються, немає ніяких”, – стверджує Ляшко.
За словами головного санлікаря, персонал закладу працював у масках і рукавичках та дотримувався всіх правил.
“Я спостерігав, хвилювався, як дотримуються наших правил. Усе пройшло гуд. Ми подивилися й пішли. Нічого такого не було, як розкрутили. Учора уряд проголосував за відкриття закладів 5 червня. Постанову про правила роботи було опубліковано позавчора. І президент побачив, як воно може працювати – якщо люди сидять за одним столом, то не більше чотирьох осіб (не рахуючи дітей). І можуть сидіти без масок під час вживання їжі й напоїв”, – заявив Ляшко.
Сам Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам, що готовий заплатити штраф, якщо його дії визнають порушенням правил карантину.
“Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив… Мені сказали, запросили, я зайшов – все там перевірили”, – повідомив він.
(На відео – з 17:00)
А заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в коментарі журналістам запевнив, що правоохоронці вивчать можливе порушення карантинних обмежень Володимиром Зеленським, інформує агентство “Інтерфакс-Україна”.
“Коли Володимир Зеленський показав свій бюлетень у квітні 2019 року, він був оштрафований за розголошення таємниці голосування. Тому компетентні органи поліції розглянуть це питання”, – зазначив Геращенко.
За порушення карантину президенту може загрожувати штраф в розмірі 17 тис. грн, однак, за словами Геращенка, спочатку правоохоронці повинні встановити, чи винен Зеленський у цьому інциденті.
- З 1 червня стартував черговий етап ослаблення карантину в Україні. Так, почали працювати басейни; фітнес-центри; спортивні зали. Також було запущено міжобласне сполучення в тих областях, де це дозволяє епідемічна ситуація.
- Внутрішнє авіасполучення буде запущено в Україні з 5 червня, зовнішнє – 15 червня. Крім того, з 5 червня ресторанам і кафе дозволять приймати відвідувачів в середині закладів. Передбачено і низку інших послаблень з 5 червня.