Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко наполягає, що відвідування президентом Володимиром Зеленським кафе у Хмельницькому не було порушенням карантину.

Відповідний коментар він дав виданню LB.ua.

Так, напередодні Володимир Зеленський разом із головою свого офісу Андрієм Єрмаком, Віктором Ляшком та іншими чиновниками відвідали кафе в Хмельницькому. Фото, як вони п’ють каву всередині закладу, оприлюднила прес-служба глави держави.

При цьому, згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе і ресторани можуть працювати тільки на винос (або ж відвідувачі можуть перебувати на літніх майданчиках).

Коментуючи інцидент, Віктор Ляшко заявив, що президент заходив у кафе “переконатися в дотриманні норм”, в зв’язку з чим це не є порушення карантину.

“Що вийшло. Учора президент зустрічався з бізнесом, було багато запитань, зокрема й щодо пом’якшення карантину. Ми йшли центральною вулицею після обіду, хотіли взяти кави біля кав’ярні на винос. Але один із рестораторів у цій кав’ярні сказав: “Ми готові вже сьогодні працювати за нормами, які головний санітарний лікар учора озвучив і показав”. Ми зайшли в зал подивитися, чи реально готово, як воно буде працювати для того, щоб і президент переконався, що проблем, коли всі норми дотримуються, немає ніяких”, – стверджує Ляшко.

За словами головного санлікаря, персонал закладу працював у масках і рукавичках та дотримувався всіх правил.

“Я спостерігав, хвилювався, як дотримуються наших правил. Усе пройшло гуд. Ми подивилися й пішли. Нічого такого не було, як розкрутили. Учора уряд проголосував за відкриття закладів 5 червня. Постанову про правила роботи було опубліковано позавчора. І президент побачив, як воно може працювати – якщо люди сидять за одним столом, то не більше чотирьох осіб (не рахуючи дітей). І можуть сидіти без масок під час вживання їжі й напоїв”, – заявив Ляшко.

Сам Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам, що готовий заплатити штраф, якщо його дії визнають порушенням правил карантину.

“Я готовий віддати штраф, якщо я щось порушив… Мені сказали, запросили, я зайшов – все там перевірили”, – повідомив він.

(На відео – з 17:00)

А заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в коментарі журналістам запевнив, що правоохоронці вивчать можливе порушення карантинних обмежень Володимиром Зеленським, інформує агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Коли Володимир Зеленський показав свій бюлетень у квітні 2019 року, він був оштрафований за розголошення таємниці голосування. Тому компетентні органи поліції розглянуть це питання”, – зазначив Геращенко.

За порушення карантину президенту може загрожувати штраф в розмірі 17 тис. грн, однак, за словами Геращенка, спочатку правоохоронці повинні встановити, чи винен Зеленський у цьому інциденті.