Про це розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода” заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, така кількість хворих медиків пов’язана з недостатньою увагою, яку приділяли інфекційному контролю в лікарнях.

“Це комплексна проблема. І Україна не є унікальною країною. Кількість випадків інфікування серед медичних працівників висока в різних країнах. У нас 20% – так, це великий показник. Але цьому є пояснення. Тому що питанням інфекційного контролю, тобто профілактики внутрішньо-лікарняного поширення інфекційних хвороб в нашій країні досить мало приділялося уваги. Реєстрація випадків внутрішньо-лікарняних хвороб у нас була нижче європейського рівня”, – зазначив Ляшко.

Він додав, що в медустановах також не було чіткого зонування на небезпечні і безпечні зони, не було алгоритму виходу з інфекційних боксів.

“Коли ми говоримо про те, чому так багато… Не було розроблено маршрутів пацієнтів, не було зонування, чітко зони, де небезпечна, де безпечно чиста зона, питання виходів з боксів і заходу в ординаторські, як воно це все повинне відбуватися, де повинна проводитися дезінфекція – все це було тільки в навчальних процесах. А на практиці інфекційна служба була неготова”, – пояснив Ляшко.

Він уточнив, що в Україні є медустанови, де випадків зараження серед медиків не зафіксовано взагалі. Як приклад Ляшко навів одну з лікарень в Закарпатській області.

“Я був в одному з закладів, де головний лікар, він ще працював у військовій хірургії, він знає, як це… Він сформував вахтовий метод чергування. І прозонував. І люди, заходячи в зону, одягали костюми, а виходячи, роздягалися, мили. А коли заходили в чисту зону, то в чистій зоні також був обмежений контакт з медичними працівниками, які приходили ззовні. Така вахта пропрацювала, зробили тестування, відпустили, запустили іншу команду. Такі речі є. І можливі”, – наголосив головний санлікар.

Варто зазначити, що станом на 30 травня в Україні було зафіксовано 23 тис. 204 випадки COVID-19 (з них 4475 – серед медпрацівників). З початку спалаху 34 медика померли від ускладнень COVID-19.