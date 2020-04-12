Про це повідомив в інтерв’ю виданню LB.ua заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, в Міністерстві охорони здоров’я України розрахували декілька прогнозів: оптимістичний і більш песимістичний. Ляшко уточнив, що зараз країна рухається за оптимістичним сценарієм “завдяки превентивним заходам”, які були прийняті.

При цьому в МОЗ все ще очікують суттєве зростання кількості випадків COVID-19 в Україні, зокрема через зміни алгоритму тестування.

“Поки що ми очікуємо зростання кількості виявлених випадків коронавірусної хвороби, і зростання суттєве. Цьому буде сприяти зміна алгоритмів тестування, бо тепер ми тестуємо всіх хворих на пневмонію, всіх людей з гарячкою і всіх контактних осіб”, – зазначив Ляшко.

Він наголосив, що якщо українці будуть дотримуватися карантинних заходів, то пік захворюваності, який очікується вже 17 квітня, пройде “на відносно невеликих показниках”.

“Якщо ми будемо дотримуватися карантинних заходів, то так, на невисоких (показниках, – ред.). Очікується, що він буде 17-го квітня. Але динаміка може бути різна. Це новий вид збудника, він може повести себе несподівано. Зараз ми накладаємо наш сценарій на той сценарій, який був в європейських країнах, і чітко бачимо, що завдяки тому, що ввели превентивні заходи, від 100 до 1000 випадків ми йшли більше днів, ніж, наприклад, Італія. Від 1000 до 10 000 теж ідемо повільніше, побачимо, як дійдем”, – розповів Ляшко.