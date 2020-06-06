Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що у цьому літньому сезоні не потрібно відкривати дитячі оздоровчі установи.

Про це він розповів в ефірі телеканалу “112 Україна”.

Він нагадав, що, крім крапельних інфекцій, існує величезна кількість кишкових інфекцій.

“Це зараз головна дискусія, чи дозволить санітарний лікар відкрити дитячі оздоровчі установи або не дозволить. Я зараз дотримуюся думки, що дитячі оздоровчі заклади на цей літній сезон відкривати не можна”, – сказав Ляшко.

За його словами, щороку в дитячих таборах фіксують близько 80 спалахів кишкової інфекції. Після цього хворі потрапляють в інфекційні стаціонари. А зараз там підвищений ризик заразитися коронавірусом.

“Замість лікування кишкової інфекції ми можемо наражати на небезпеку інфікування ще і коронавірусом. Тому є пропозиція утриматися до стабілізації епідеміологічної ситуації”, – заявив Ляшко.

Головний санлікар наголосив, що після карантину соціальна дистанція і миття рук повинні стати правилом життя.

“Цей рік ми повинні навчитися жити так, як це було за карантину. Тобто соціальна дистанція, миття рук, чисті руки повинні стати нашим правилом життя”, – пояснив Ляшко.