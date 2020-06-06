Про це він розповів в ефірі телеканалу “112 Україна”.
Він нагадав, що, крім крапельних інфекцій, існує величезна кількість кишкових інфекцій.
“Це зараз головна дискусія, чи дозволить санітарний лікар відкрити дитячі оздоровчі установи або не дозволить. Я зараз дотримуюся думки, що дитячі оздоровчі заклади на цей літній сезон відкривати не можна”, – сказав Ляшко.
За його словами, щороку в дитячих таборах фіксують близько 80 спалахів кишкової інфекції. Після цього хворі потрапляють в інфекційні стаціонари. А зараз там підвищений ризик заразитися коронавірусом.
“Замість лікування кишкової інфекції ми можемо наражати на небезпеку інфікування ще і коронавірусом. Тому є пропозиція утриматися до стабілізації епідеміологічної ситуації”, – заявив Ляшко.
Головний санлікар наголосив, що після карантину соціальна дистанція і миття рук повинні стати правилом життя.
“Цей рік ми повинні навчитися жити так, як це було за карантину. Тобто соціальна дистанція, миття рук, чисті руки повинні стати нашим правилом життя”, – пояснив Ляшко.
- Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що відкриття дитячих оздоровчих таборів можливо на останньому етапі послаблення карантину.