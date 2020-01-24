Головою Одеського припортового заводу став власник ресторану «Два гуся»

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Уточнюється, що Синиця був призначений виконуючим обов’язки голови правління ПАТ “Одеський припортовий завод”.

За інформацією з електронної декларації, в останні роки новий голова заводу працював на посаді виконуючого обов’язки директора ДП “Українське державне аерогеодезичне підприємство”.

Синиця є бенефіціарним власником ТОВ “Теско-Сервіс”, ТОВ “Тандем-Д”, ТОВ “Квандрант”, ТОВ “КВТ” і торговельної марки “Два Гуся”.

Також зазначається, що на парламентських виборах 2019 року Миколу Синиця балотувався по одномандатному мажоритарному округу від політичної партії ВО “Свобода”.

Нагадаємо, в серпні 2019-го року “Одеський припортовий завод”, повністю зупинений в 2018 році, відновив виробництво. У вересні поточного року Кабінет Міністрів України визначив радника з приватизації ОПЗ. Їм стала американська компанія Pericles Global Advisory LLC. За допомогу в приватизації ОПЗ компанія отримає близько $ 855 тисяч і 1,74% суми, за яку завод буде придбаний.