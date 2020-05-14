Про це Бабінець розповіла в Facebook. Як повідомлялося раніше, журналістку викликали на допит в Національну поліцію через інформаційний запит до нардепа від “Слуги народу” Олександра Дубінського. У середу, 13 травня, слідчі Нацполіціі допитали журналістку. Вона вважає, що такі дії — ганьба для українських правоохоронців. “Сходила на допит у Нацполіцію. Ніхто не постраждав. Вірю, що слідчі зрозуміли: допити журналістів через інформаційний запит — це стиль Росії і Азербайджану. Вони нічого не дають, крім міжнародної ганьби для української поліції”, — написала Бабінець, додавши, що вдячна всім, хто її підтримує.

Також журналістка наголосила, що пішла на допит для того, щоб не давати правоохоронцям підстав для проведення обшуків в редакції агентства та у неї вдома.

В “Слідство.Інфо” зазначили, що допит тривав близько півгодини. Правоохоронці повідомили Бабинець про те, що вона є свідком у справі про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович.

Журналістка своєю чергою запевнила, що не володіє жодною інформацією по цій справі, яка могла б допомогти слідству. На її думку, єдине, в зв’язку з пов’язує її з цією справою — запит нардепу Дубінському про його зв’язки з адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, відправлений півроку тому.