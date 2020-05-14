Про це Бабінець розповіла в Facebook.
Як повідомлялося раніше, журналістку викликали на допит в Національну поліцію через інформаційний запит до нардепа від “Слуги народу” Олександра Дубінського.
У середу, 13 травня, слідчі Нацполіціі допитали журналістку. Вона вважає, що такі дії — ганьба для українських правоохоронців.
“Сходила на допит у Нацполіцію. Ніхто не постраждав. Вірю, що слідчі зрозуміли: допити журналістів через інформаційний запит — це стиль Росії і Азербайджану. Вони нічого не дають, крім міжнародної ганьби для української поліції”, — написала Бабінець, додавши, що вдячна всім, хто її підтримує.
Також журналістка наголосила, що пішла на допит для того, щоб не давати правоохоронцям підстав для проведення обшуків в редакції агентства та у неї вдома.
В “Слідство.Інфо” зазначили, що допит тривав близько півгодини. Правоохоронці повідомили Бабинець про те, що вона є свідком у справі про стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович.
Журналістка своєю чергою запевнила, що не володіє жодною інформацією по цій справі, яка могла б допомогти слідству. На її думку, єдине, в зв’язку з пов’язує її з цією справою — запит нардепу Дубінському про його зв’язки з адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані, відправлений півроку тому.
- Раніше народний депутат Олександр Дубінський звинуватив журналіста Дениса Бігуса в “заказусі” після розслідування про 24 квартири, 70 соток землі, два будинки й 17 автомобілів “слуги народу”. Розслідування викликало великий резонанс у медіа та суспільстві. #Букви зібрали інформацію про нардепа від президентської партії.
- У січні повідомлялося, що з початку депутатства Олександр Дубінський поповнив свій парк автомобілів ще чотирма елітними машинами. Згодом нардеп заявив, що його сім’я має намір продати частину своїх автомобілів і віддати гроші на благодійність.