Головного редактора розслідувального агентства "Слідство.Інфо" Анну Бабинець викликали на допит в Національну поліцію через її запит до народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського.

Про це вона написала в Facebook.

Бабинець розповіла, що її викликають на допит за те, що в грудні написала запит народному депутату від “Слуги народу” Олександру Дубінському про його зв’язки з адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

“У міністра Авакова розслідували всі резонансні злочини та дісталися до журналістів-розслідувачів. Сьогодні отримала повістку від Нацполіції про виклик на допит. За те, що в грудні написала запит народного депутата Дубінському про його зв’язки з Джуліані. Тоді нардеп не відповів, а злякався і пішов до Авакова. І справа пішла – в Головне слідче управління”, – написала вона.

Журналістка додала, що її викликає на допит слідча Ільміра Чередник, яка “ще пару місяців назад” дзвонила їй “як слідчий по вбивству Павла Шеремета”.

В “Слідство.Інфо” заявили, що в листі, який надійшов на адресу редакції зазначено, що “в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні слідчої дії – допит в якості свідка” Анни Бабинець.

У листі зазначено, що журналістка повинна з’явитися 13 травня року о 10:00 до Головного слідчого управління Нацполіції.

У самій повістці наведені тільки номер кримінального провадження без деталей, чого саме воно стосується. Також зазначено, що мова йде про правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 163 Кримінального Кодексу України (Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер).

У ще одному листі, підписаному тієї ж слідчою Ільміра Чередник, є перераховані питання, на які має відповісти агентство.

Питання стосуються запиту на інформацію, спрямованого “Слідством.Інфо” Дубінському в грудні 2019 року. Вони стосувалися можливих зустрічей з фігурантами справи про імпічмент Трампа. Зокрема, про можливі контакти з Джуліані. Такий запит, отримав і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, і ще 12 посадових осіб.

“За 17 років, які я працюю журналісткою, ще ніколи не ходила на допит у поліцію за те, що написала запит народному депутату. Але обов’язково піду — з юристом. Все знімемо на відео і покажемо, як Головне слідче управління розслідує такі резонансні справи як запит народному депутату Олександру Дубінському і допитує через це журналістів-розслідувачів”, — зазначила Анна Бабінець, додавши, що агенція надасть справі максимально широкий розголос як всередині країни, так і на міжнародному рівні.